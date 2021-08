FBI Most Wanted/ Anticipazioni episodi oggi 12 agosto: un cecchino miete vittime

FBI Most Wanted, anticipazioni episodi oggi, 12 agosto

Rallenta la corsa di FBI Most Wanted che oggi, 12 agosto, torna su Italia1 con tre nuovi episodi e non quattro. La serie tv ha ottenuto un buon successo di pubblico la scorsa settimana al suo esordio ma adesso è arrivato il momento di tornare in scena con tre nuovi episodi, il quinto, il sesto e il settimo dal titolo, rispettivamente, Il cecchino, Il profeta e Spiriti del passato in cui sentiremo ancora parlare di LaCroix e i suoi. La squadra si troverà a dare la caccia ad un uomo che sembra operare come un cecchino.

A quanto pare l’uomo è ancora molto scosso per via della sua vita in trincea e anche per la morte di alcuni suoi compagni e questo lo porterà a fare sempre peggio. Subito dopo, la squadra dovrà mettersi sulle tracce di un altro possibile colpevole, il presunto capo di una setta che spinge i suoi seguaci verso atroci delitti.

FBI Most Wanted, un nativo americano a caccia della figlia

In particolare, in FBI Most Wanted scopriremo come l’uomo continui a spingere i seguaci più fedeli di uccidere sua moglie e i suoi tre figli. Siamo sicuri che le cose non sono come sembrano e ben presto saranno gli agenti protagonisti della serie, guidati da LaCroix, a mettere le mani su quello che si rivela essere un truffatore senza scrupoli.

Nell’ultimo episodio in onda oggi, 12 agosto, su Italia1, infine, con il titolo Spiriti del passato, LaCroix e la sua squadra seguono le tracce di Reg. Questa volta a finire nel mirino è un nativo americano che sta cercando la figlia rapita per essere sfruttata come prostituta. L’uomo sta uccidendo tutti coloro che intralciano il suo cammino e continuerà a farlo fino a quando non avrà riparato agli errori che sente di aver commesso con lei.

