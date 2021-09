FBI Most Wanted/ Anticipazioni ultimi episodi oggi 2 settembre: il finale di stagione

FBI: Most Wanted, anticipazioni ultimi episodi oggi, 2 settembre

Triplo episodio oggi, 2 settembre, con FBI Most Wanted. Ancora una volta la serie ci terrà compagnia con una carrellata di episodi in cui conosceremo i dettagli della vita privata dei protagonisti ma, soprattutto, i nuovi casi che la squadra dovrà risolvere in quello che è il finale di stagione. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Amicizia pericolosa, a seguire Offesa mortale e, infine, La fuga.

Ad aprire la serata ci penserà il caso dell’omicidio di una giovane donna. A quanto pare la vittima è stata uccisa in un parcheggio per via della gelosia, ma di chi? LaCroix e i suoi si metteranno subito sulle tracce dell’assassino che, però, sembrano portare ad una studentessa e ai suoi presunti complici. I tre sono pronti a raggiungere il Messico, siamo sicuri che la verità verrà a galla prima che sia troppo tardi?

Due rapinatori di banca in fuga nel finale di FBI: Most Wanted

Prende il via da qui la serata XXL in compagnia di FBI Most Wanted per un totale di ben tre episodi in cui, oltre all’omicidio della donna nel parcheggio per via della gelosia, la squadra dovrà occuparsi anche di un cyberstalker. L’uomo ha una sola intenzione ovvero quella di vendicarsi di tutti coloro che nella vita gli hanno, anche per sbaglio, fatto un torto o lo hanno offeso. In gioco entrerà Hana quando un hacker, ex collaboratore dell’FBI, gli offrirà il suo aiuto. I due hanno avuto anche una liason in passato ma a quanto pare Hana non vuole scendere a patti e sembra pronta a rifiutare questa ‘offerta’.

Infine, nel finale di serie, conosceremo il caso di un padre e un figlio rapinatori di banche. I due erano dietro le sbarre ma durante il viaggio verso il Tribunale, sono riusciti a scappare. Inizia così una corsa contro il tempo di Lacroix e i suoi, riusciranno a prenderli prima che padre e figlio mettano le mani su documenti falsi e spicchino il volo?



