Federica Abbate con “I sogni prima di dormire”/ Video, “Ho scelto sempre di sognare”

Federica Abbate è tra i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani dove partecipa con il brano “I sogni prima di dormire”. Classe 1991, Federica è pronta a mettersi in gioco in prima persona visto che, dopo aver scritto per grandi interpreti del calibro di Fiorella Mannoia, questa volta ha deciso di metterci la faccia cantando le sue canzoni. La cantautrice è tra le protagoniste di “Sanremo Giovani ItaliaSì”, la parentesi pre Sanremo Giovani che si svolge all’interno del programma “ItaliaSi!” condotto da Marco Liorni il sabato pomeriggio su Rai1. La cantautrice propria negli studi di Liorni si è presentata così: “Ciao tutti, ho 28 anni e vengo da Milano. Sono passata da raccontare agli altri, a raccontare me stessa. Non è sempre facile essere all’altezza dei propri sogni, tutti ci dicono che siamo un pò sbagliati, siamo tutti un pò rotti, c’è qualcuno che ci dice che non siamo abbastanza belli e bravi, ma io ho scelto sempre i sogni, di sognare, che è un pò come scegliere di vivere, di andare avanti sempre.”

Federica Abbate: “sognavo tantissimo di vivere di musica”

Classe 1991, Federica Abbate è un nome conosciuto nel panorama musicale italiano. Autrice di diverse canzoni di successo al punto da segnare un piccolo record di ben 400 milioni di views, Federica era forse in parte predestinata al mondo delle sette notte. “Io sognavo tantissimo di vivere di musica. È stata una passione nata all’improvviso. Avevo un pianoforte in casa, e ho iniziato a suonarlo già a tre anni da sola, una mattina qualunque. I miei genitori hanno chiesto dove avessi imparato a suonare e io ho indicato la televisione. Avevo questo strano dono che poi ho scoperto essere l’orecchio assoluto, per cui adoravo riprodurre le cose che ascoltavo” ha raccontato durante un’intervista rilasciata a RockIt. La giovane cantautrice è cresciuta a “pane e musica” e tra i suoi dischi più importanti non ha alcun dubbio nell’elencare quelli di Dido, Moby e The Corrs. A Sanremo Giovani si presenta con “I sogni prima di dormire”, un brano inedito che segue la pubblicazione di “Fiori sui balconi”.

Federica Abbate: “Fiori sui balconi è un pò il mio manifesto”

La scorsa estate Federica Abbate ha pubblicato il singolo “Fuori sui balconi”, una canzone importante che la stessa cantautrice ha definito come una sorta di manifesto del suo ultimo LP. “Parlo di me a partire dal concetto di fuori luogo, fuori come i fiori sui balconi. È una tematica ricorrente nella mia vita perché oggi spesso è facile sentirsi fuori luogo in un mondo che ha degli standard altissimi, è tutto molto difficile da conquistare” ha raccontato l’artista che parlando della ricerca della perfezione a tutti i costi nella vita di oggi ha detto: “se non sei perfetto, vincente, se non sei smart, brillante, non devi comunque rinunciare a realizzare i tuoi sogni. Paradossalmente la chiave è nell’accettarsi cosi come si è, come è successo a me. Accettarsi ti permette di vivere più intensamente le cose e quindi di poterle raccontare”. Nonostante abba soli 28 anni ha già collaborato con grandi nomi della musica, tra cui Takagi & Ketra: “sono stati la cosa che in assoluto mi ha segnata di più dal punto di vista musicale. Sono stata molto contaminata dalle loro idee, perché sonoveramente innovative”.

