Federica Andreani, chi è la cantante di Amici 2023/ Amore a gonfie vele con il collega Piccolo G

Chi è Federica Andreani, la cantante di Amici 2023

Federica Andreani è stata un’allieva di Amici 2023 che, questa sera, salirà sul palco dell’evento di “Amici – Full Out“. Con la sua voce, la 19enne di Riccione, è entrata nella scuola d autodidatta. Pur non avendo mai studiato canto, Federica, sin dai primi provini, ha conquistato la fiducia degli insegnanti e, nel corso dell’avventura vissuta nella scuola, anche quella del pubblico e degli altri allievi. Federica è riuscita a conquistare anche il serale di Amici, ma non la finalissima fermandosi qualche puntata prima. Nella scuola di Amici, Federica ha trovato non solo la voglia di inseguire i propri sogni musicali, ma anche dei veri amici.

All’interno della scuola più famosa d’Italia, infatti, Federica ha instaurato un rapporto meraviglioso d’amicizia con Angelina Mango. “Spero di poterla vedere il più possibile anche se siamo prese tutte e due dal lavoro ed è bellissimo. Però spero che le nostre strade si incrocino il più possibile. C’è stato sempre supporto, ma anche sul lavoro, sulla musica. Ci siamo sempre confrontate su tutto anche quando scrivevo. C’erano momenti in cui l’unica persona che andavo a cercare era lei. Mi vedeva quando magari avevo qualcosa che non andava in testa, mi vedeva da lontano “vieni qua”, le parole di Angelina sull’amicizia con Federica ai microfoni di Verissimo.

Federica Andreani e l’amore con Piccolo G

Nella scuola di Amici 2023, Federica Andreani ha trovato anche l’amore con il collega Piccolo G. Una storia che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere della scuola più famosa d’Italia e nonostante i vari impegni di entrambi. Sui social, i due si mostrano poco insieme, ma spesso si scambiano dolci messaggi tra i post che condividono. Della storia d’amore con Piccolo G, Federica aveva parlato ai microfoni di Verissimo.

«Lui è una persona speciale, intelligente, colto, sa sempre cosa dirmi per tranquillizzarmi. Mi ha scritto un sacco di poesie e lettere romantiche e passionali. Non sembra, ma in realtà è un romanticone. All’inizio è andato tutto bene, poi abbiamo attraversato un momento meno positivo, ma ci siamo chiariti e ora non vedo l’ora di abbracciarlo di nuovo», aveva detto la cantante prima di ritrovarlo.

