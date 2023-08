Federica Andreani e Piccolo G stanno ancora insieme dopo Amici 22?/ “Eravamo un po’ distanti, adesso…”

Federica Andreani, la fase “No” con Piccolo G a ridosso del Serale di Amici 22: “Meno tempo insieme…”

La passata edizione di Amici di Maria De Filippi è stata tra le più seguite di sempre; come di consueto non sono mancate emozioni, colpi di scena e soprattutto tanti giovani talenti pronti a dare slancio alla propria carriera. Come lecito che sia, le dinamiche di convivenza previste dal talent danno vita anche a intensi rapporti che possono andare anche al di là della tenera amicizia. Una delle coppie nate nella scuola più seguita d’Italia è senza dubbio quella composta da Piccolo G e Federica Andreani.

Piccolo G e Federica Andreani – entrambi parte del gruppo di cantanti ad Amici 22 – hanno costruito col tempo un rapporto viscerale, al netto di alti e bassi dovuti alla pressione del talent. Come riporta BlogTivvu, In una recente intervista rilasciata a Dimmi di te – format condotto da Lorella Cuccarini su Youtube – la giovane cantante ha svelato come procede la relazione con il compagno d’avventura, ripercorrendo anche il percorso vissuto insieme ad Amici di Maria De Filippi. “Non me l’aspettavo; pure con lui c’è stato l’ultimo periodo in cui eravamo un po’ distanti. Il mio sentimento è sempre stato lo stesso ma in quel momento eravamo tanto concentrati su quello che stavamo facendo, poi al serale c’era una pressione maggiore“.

Federica Andreani, dalla stima per Maria De Filippi al rapporto con Angelina Mango

Intervistata da Lorella Cuccarini a Dimmi di te, Federica Andreani ha dunque confessato come, nelle ultime fasi di Amici 22, il suo rapporto con Piccolo G fosse diventato particolarmente difficile da gestire. Il momento difficile era principalmente legato alle fasi cruciali del talent dove la concentrazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi agognati. A tal proposito, la giovane cantante – come riporta BlogTivvu – ha aggiunto: “Passavamo meno tempo insieme, poi quando lui è uscito ci hanno fatto incontrare e ci siamo chiariti. Quando sono uscita io l’ho chiamato subito e ci siamo visti. Alla fine al di fuori conosci veramente la persona per quello che è; va avanti molto bene“.

Nel prosieguo dell’intervista, Federica Andreani ha speso alcune parole anche per la padrona di casa, Maria De Filippi. “E’ una persona vera, da quando l’ho vista ai casting è stato come la immaginavo dalla Tv. Una persona che comprende le situazioni, che sa aiutarti, umana… E’ una donna umile e questa è una delle cose fondamentali“. Non è mancato anche un riferimento ad Angelina Mango, vincitrice del circuito canoro ad Amici 22: “Ci accomuna tanto il fatto che siamo un po’ pazze, folli; lei mi ha sempre emozionato tanto, ascoltarla era sempre un piacere… Mi chiedeva pareri nonostante io non avessi esperienza perchè per lei contava molto il mio giudizio“.











