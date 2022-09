Federica Aversano, dura lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Trono parte male…

Federica Aversano, il trono di Uomini e Donne parte male

Non parte benissimo il trono di Federica Aversano. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, dopo essere stata presentata come nuova tronista di Uomini e Donne, ha cominciato l’avventura uscendo con un ragazzo con cui, tuttavia, ha deciso di chiudere subito come riferiscono le anticipazioni esclusive di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. La presenta di Federica sul trono ha catalizzato l’attenzione di Riccardo Guarnieri che, già nella scorsa stagione, aveva espresso un interesse nei suoi confronti. Interesse che ha spinto Riccardo a chiedere a Federica di ballare insieme durante la prima registrazione.

Ieri, invece, nel corso della seconda registrazione, Maria De Filippi ha spiegato a Riccardo che, per corteggiare Federica, dovrebbe abbandonare il trono over, sedersi tra i corteggiatori e correre il rischio di essere eliminato e, di conseguenza, di tornare a casa qualora Federica non dovesse essere interessata. Da qui la scelta di Riccardo di fare un passo indietro mentre l’atteggiamento di Federica ha scatenato la reazione di Tina Cipollari.

Federica Aversano e Tina Cipollari: scontro a Uomini e Donne

Per Federica Aversano, la registrazione di Uomini e Donne di ieri è stata ricca di sorprese, ma anche di scontri. Durante la sua esperienza da corteggiatrice di Matteo Ranieri, la Aversano si è spesso scontrata con Tina Cipollari che non ha mai nascosto di avere poca simpatia nei suoi confronti.

Nella registrazione di ieri, così, le due sono state le protagoniste del primo scontro della nuova stagione che vedremo durante la prima settimana di messa in onda del dating show di canale 5 che tornerà ufficialmente in tv da lunedì 19 settembre.

