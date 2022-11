FEDERICA AVERSANO, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: “Non rompere le pal*e”

Federica Aversano, lite con Federico a Uomini e Donne

Scintille a Uomini e Donne per Federica Aversano. “Tu non dici niente che non ti porta più in esterna?”, chiede Maria De Filippi a Federico. “Aspetto di vedere l’esterna”, risponde Federico. “Almeno parla visto che neanche mi saluta”, replica duramente la tronista. “Tu mi passi davanti e neanche mi saluti. Mi prendi per cu*o? Tu stai lì seduti, commenti tutto quello che accade, sbraiti e neanche mi saluti”, aggiunge ancora la tronista. “Sto facendo la persona matura. Osservo, vedo cosa non mi sta bene e poi decido”, ribatte ancora il corteggiatore.

“Io in te non vede interesse nei miei confronti. Per me te ne puoi andare”, dice la tronista. “Lei un ragazzo con il carattere non lo vuole. Lei vuole uno a cui dire cosa dire, quando sorridere e cosa fare”, commenta duramente Tina Cipoillari. “Tina non rompere le palle”, sbotta la tronista che ribadisce la volontà di eliminare Federico. Maria De Filippi, però, convinta che non sia effettivamente ciò che vuole, prova a farle cambiare idea: “Se ti interesse non devi eliminarlo. Federico siediti”, dice la conduttrice voltando poi pagina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Federica Aversano: esterna con Stefano e lite con Federico a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, sarà dedicato prevalentemente al trono classico. Dopo Federico Dainese, anche Federica Aversano si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con i suoi corteggiatori. La tronista che si sta dedicando soprattutto alla conoscenza con Federico, nella puntata in onda oggi, si confronterà con Stefano. Diversamente dalle precedenti puntate, infatti, Federica ha scelto di portare in esterna Stefano.

La scelta di portare in esterna Stefano causerà la reazione di Federico. In studio scoppierà la lite tra la tronista e il corteggiatore. Delusa, Federica esprimerà la volontà di eliminarlo e solo l’intervento di Maria De Filippi le farà cambiare idea.

Federica Aversano in crisi

Federica Aversano non sta attraversando un momento facilissimo del suo percorso sul trono di Uomini e Donne. la tronista è in evidente difficoltà e non lo nasconde. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, infatti, la Aversano si è lasciata andare ad una confessione:

“Mi sto dando del tempo. È un’esperienza che sto vivendo a pieno, la sto sfruttando con introspezione. Riconosco di avere dei limiti e delle difficoltà a sorpassarli. Una volta dicevo che ero la peggiore nemica di me stessa…” – ha detto e sull’uomo che vorrebbe al proprio fianco ha aggiunto – “Ho sempre diretto l’occhio verso gli uomini più grandi, ho avuto compagni più adulti di me – ha aggiunto la tronista di Uomini e Donne – Anzi, forse il mio è il problema inverso: se un ragazzo è più piccolo un po’ mi frena, è un mio limite. Nella mia vita mi è un po’ mancato qualcuno che mi proteggesse, e in un uomo cerco anche questo: protezione”.

