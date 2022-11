Federico Dainese, Uomini e Donne/ Noemi resta a casa: due nuove corteggiatrici…

Federico Dainese e il rapporto con Noemi a Uomini e Donne

Federico Dainese torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della nuova puntata per fare il punto sul proprio percorso. Non tutto sta andando nel migliore dei modi per il tronista che, dopo essere uscito con Monica, ha discusso con quest’ultima. Sin dalla prima esterna, Monica ha messo le cose in chiaro spiegando di essere alla ricerca di una storia importante non volendo più perdere tempo. Dopo le prime esterne, il tronista ha preferito dedicarsi alle altre corteggiatrici, in primis a Noemi che l’ha colpita subito per l’evidente bellezza.

Tra i due l’attrazione è innegabile e proprio il rapporto con Noemi è stato motivo di scontro con Monica che, non sentendosi desiderata ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Noemi, tuttavia, pur restando la corteggiatrice in pole per una futura scelta, non ha ancora conquistato definitivamente le attenzioni di Federico.

Doppia esterna per Federico Dainese

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico Dainese si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con due nuove corteggiatrici con cui ha scelto di fare le esterne.

Nonostante il forte interesse per Noemi, dunque, Federico ha scelto di lasciarla in panchina e non uscire con lei. Come reagirà la corteggiatrice che si è sempre mostrata molto sicura di sè? Accetterà la scelta del tronista o si mostrerà infastidita? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

