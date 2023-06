Federica Benincà ed Ettore Gliozzi si sposano/ Matrimonio per l’ex Uomini e Donne dopo…

Federica Benincà ed Ettore Gliozzi: si sposano

Matrimonio in arrivo per Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato che convolerà a nozze con il fidanzato Ettore Gliozzi. Per l’ex protagonista del dating show di canale 5che il pubblico ha conosciuto come corteggiatrice di Marco Cartasegna con cui la storia finì poco dopo la scelta, è un momento davvero magico. Dopo l’addio a Marco Cartasegna, la Benincà ha trovato l’amore con il calciatore Ettore Gliozzi con cui, ad ottobre 2022, ha allargato la famiglia annunciando la nascita della figlia Arianna.

“Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000″, aveva scritto la coppia che, ora, dopo la gioia per l’arrivo della piccola, è pronta a pronunciare il fatidico sì.

Federica benincà ed Ettore Gliozzi: la proposta di matrimonio

Con la foto della mano con l’anello di fidanzamento, Federica Benincà ha annunciato il matrimonio con il suo Ettore Gliozzi. Felicissima e al settimo cielo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è limitata a scrivere: “Ci sposiamo, 3000 e oltre. Ti amo”. Per il momento, infatti, non ci sono ulteriori dettagli sul grande giorno in cui Ettore e Federica coroneranno il loro sogno d’amore. Le nozze, così, potrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno o l’anno prossimo.

Per la coppia, dunque, è il momento di cominciare ad organizzare cerimonia e ricevimento pensando alla location, alla lista degli ospiti e, naturalmente, all’abito della sposa. Testimone speciale del matrimonio della coppia sarà la figlia Arianna.

