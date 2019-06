Federica Bensi, All Together Now/ Video, da “Io canto” a “The Voice” ci prova ancora

Chi è Federica Bensi finalista di All Together Now

Federica Bensi è una delle finaliste di All Together Now, il nuovo game show musicale di Canale 5 in onda stasera, giovedì 20 giugno 2019, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, presidente di una giuria di 100 personaggi che hanno il compito di apprezzare, commentare e giudicare, le esibizioni dei finalisti rimasti in gioco. Federica, originaria di Piombino, ha iniziato ad interessarsi alla musica proprio da giovanissima. Ad appena 8 anni ha conosciuto Gianni Nepi della Woodstock Academy con il quale tutt’ora si sente per lezioni e consigli. Attualmente vive a Roma dove lavora nel mondo del doppiaggio, come ha detto in televisione, e è alla costante ricerca di nuove opportunità nel campo della musica. Prima di salire sul palcoscenico dello show, ha partecipato a “Io canto” su Canale 5 e The Voice Of Italy (nel Team di Piero Pelù) quando aveva 18 anni. Con la sua interpretazione di Don’t you worry bout a thing, brano di Stevie Wonder ha conquistato il muro di giurati passando il turno con 84 punti. Un punteggio che le ha garantito un posto prima in semifinale e adesso alla finalissima per cercare di trionfare.

Federica Bensi: la sua lotta contro il tumore

Federica Bensi durante The Voice Of Italy, per merito della clip di presentazione aveva avuto modo di raccontare la sua personale esperienza. La cantante infatti, ha affrontato e sconfitto un tumore. All’età di appena tre anni infatti, le è stato diagnosticato un cancro al rene che per fortuna, ha completamente superato. Oltre a studiare canto, Federica sogna un futuro in televisione e il pubblico, l’ha premiata anche per la sua presenza scenica e l’originalità. Nel 2010, ad appena quindici anni, era stata tra i protagonisti di “Io canto”, su Canale 5. Questa sera saprà giocarsi al meglio la sua terza opportunità? Vedremo. Nel frattempo, nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma musicale in onda oggi, si è presentata sulle mote di “Come saprei”, brano interpretato da Giorgia che le ha fatto conquistare il muro dei giurati presenti in studio.

Visualizza questo post su Instagram “Come Saprei” ALL TOGETHER NOW #alltogethernow #sing Un post condiviso da Federica Bensi (Christen) (@fedelabensi) in data: 19 Giu 2019 alle ore 2:17 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA