Federica Cangiano, Il Collegio 6/ Eliminata? Lo scarso rendimento fa pensare che…

Federica Cangiano si è messa nuovamente in mostra a Il Collegio. La ragazza napoletana è apparsa abbastanza rattristata dalle assenze per espulsione prima di Gaia Cascino e poi di Simone Casadei, entrambi diventati molto cari durante il percorso. Nonostante tutto, Federica è comunque fra le più ben viste dal gruppo, al punto che nessuno perde occasione per ricordarle quanto sia importante dedicare più tempo allo studio in vista dei prossimi test. Essendo una grande appassionata di calcio, la giovane collegiale ha guardato con grande interesse la partita tra letterati e scienziati, distraendosi dagli obblighi e pensieri che la riguardano.

Federica è riuscita a mettersi in evidenza anche durante la lezione di arte; è stata infatti lanciata una sfida che ha portato i ragazzi a dividersi in gruppi. Lo scopo era quello di raffigurare attraverso uno scatto il rapporto tra le celebri gemelle Fazzini, richiamate per l’occasione. La giovane napoletana è risultata nel gruppo vincitore, con l’idea di catturare il momento di una lotta di cuscini che doveva veicolare come messaggio la grande fratellanza tra le gemelle.

Il Collegio 6, Federica Cangiano: un mondo immaginario

Federica Cangiano, durante la lezione con il professor Maggi, nel merito di una lezione su “Sandokan” e lo scrittore Emilio Salgari, ha dovuto raccontare come sarebbe per lei un mondo immaginario. Si è espressa immaginando un prato completamente rosa e glitterato. Arrivato il momento cruciale del recupero delle insufficienze, Federica si è fatta trovare invece impreparata. Come se non bastassero le insufficienze già accumulate, non si è dimostrata per nulla consapevole del rischio al quale stava per andare incontro.

Nel momento della consegna delle cravatte d’oro, il preside ha momentaneamente deciso di aspettare per la decisione finale; la ragazza resta dunque in bilico tra una seconda chance e l’espulsione. Nel frattempo, il suo rapporto con i collegiali è comunque ottimo; con il suo carattere si fa facilmente voler bene e deve proprio ad una parte dei suoi compagni il fatto di non essere stata coinvolta nel furto di pomodori. Restano comunque Casadei e Sara Cascino, ormai eliminati, i collegiali con i quali aveva legato maggiormente. Sui social i commenti sono abbastanza equilibrati, non vi è una vera e propria tendenza in negativo o in positivo. Molti però, soprattutto dopo l’ultima puntata, sperano che la ragazza capisca il vero senso del suo percorso.

