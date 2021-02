Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Mi manca ogni giorno e i furti subiti..”

Federica Cappelletti, vedova Paolo Rossi: “Mesi senza di lui, nel dolore ma…”

Non è la prima volta che Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, si racconta in tv dopo la morte del marito. Già alla fine dello scorso anno è stata ospite a Live Non è la d’Urso per parlare dell’ultimo addio al Campione azzurro e in quel frangente si è detta commossa ripensando al fatto che proprio in quello studio era stata in compagnia del suo amato marito e delle sue bimbe e per lei è stato come chiudere un cerchio, un bellissimo cerchio durato anni e che le ha lasciato tanto amore ma, soprattutto, le sue bambine che tanta forza le stanno dando in questo momento complicato. Lei stessa ha raccontato della lunga battaglia del marito contro il nodulo al polmone ma anche del momento in cui ha capito che non ce l’avrebbe fatta e che forse era arrivato il momento di capirlo e accettarlo e di farlo capire anche alle sue bambine: “I medici non erano contenti, ma volevo che parlassero, si dovevano salutare, le ho portate e lui aveva questa luce bellissima negli occhi. Le ha guardate e si sono abbracciate, e ho detto loro che nessun uomo le guarderà con quella luce negli occhi, portatela nel cuore quella del vostro Papà”.

I furti addolorano Federica Cappelletti (e non solo)

Il suo racconto è pieno d’amore ma anche di delusione soprattutto dovuto al fatto che in questi mesi si è spesso parlato di Paolo Rossi soprattutto in relazione ad una serie di furti che lo hanno riguardato. Qualcun è entrato in casa loro per portar via un prezioso orologio di Paolo Rossi dalla grossa carica affettiva, mentre ultimamente è venuto fuori che lo stesso è successo anche nello stadio Romeo Menti di Vicenza dal quale sono stati rubati alcuni cimeli calcistici dell’attaccante secondo quanto denunciato da Nerio De Bortoli, curatore del Vicenza Calcio spa, fallito il 18 gennaio 2018. Cosa rivelerà oggi pomeriggio Federica Cappelletti sulla sua vita senza Paolo Rossi e sulla questione dei furti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA