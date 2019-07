Battiti Live 2019, Gallipoli/ Quarta tappa: tutti i cantanti che si esibiranno

Stasera, domenica 21 luglio, arriva la quarta e penultima tappa del Battiti Live. L’appuntamento è fissato per poco dopo le ore 21 nell’area portuale di Gallipoli. L’ultima volta nella città salentina fu nel 2015: Gallipoli infatti, è una delle tappe più frequenti nelle 17 edizioni di Battiti. Stasera sarà la sesta volta che Radionorba porta il suo tour nella perla dello Jonio. L’incredibile il successo in termini di ascolti della puntata di mercoledì scorso, con la messa in onda su Italia1 della puntata di Brindisi. Ancora una volta Battiti Live ha superato di gran lunga la media degli ascolti della prima serata della rete giovane di Mediaset. Nell’insieme sono state 6.673.000 le persone che hanno seguito il programma, con una permanenza media di oltre 30 minuti. L’evento musicale quindi, è risultato essere il terzo programma più visto del prime time, superando anche la rete ammiraglia della Rai. Per vedere su Italia1 la tappa di Gallipoli bisognerà aspettare il 31 luglio, ma nel frattempo, chi sarà in piazza potrà vivere le emozioni presentate dal direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Battiti Live 2019, Gallipoli: tutti gli ospiti

Ma quali saranno gli artisti che si esibiranno a Gallipoli stasera? Partiamo con Nek. L’artista proporrà il suo ultimo singolo, “Alza la radio”, e poi alcuni pezzi bomba del suo classico repertorio. Spazio per Achille Lauro, l’astro nascente della musica italiana, che si è fatto conoscere dal grande pubblico quest’anno grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Rolls Royce”. A Gallipoli ci sarà anche Fred De Palma con il singolo “Una volta ancora”, sempre in coppia con la pop star latina Ana Mena. Sul palcoscenico anche Arianna, tornata alla ribalta con il video clip di “Bella vita”, il nuovo pezzo di Shaggy. Tra gli altri artisti, anche: Emis Killa, Vegas Jones con il suo nuovo singolo “Puertosol”, Mondo Marcio con “Angeli e Demoni”, Baby K con la sua hit estiva “Playa”, Shade con “La hit dell’estate”, il vincitore di Amici Alberto Urso. In serata anche i grandi della musica: dagli Stadio a Gigi D’Alessio, passando per Dolcenera. Poi Benji & Fede con il loro ultimo brano, “Dove e quando” e si ballerà con Gabry Ponte e l’animazione di Mamacita.

