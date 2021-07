Federica Cleo e Stefano flirt a Temptation Island 2021?/ Sempre più intimi e complici

Federica e Stefano sono sempre più intimi e complici a Temptation Island

Federica Cleo è la single tentatrice di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La ragazza all’interno del villaggio dei fidanzati si è avvicinata a Stefano, il fidanzato di Manuela. Tra i due, puntata dopo puntata, è scattata una forte sintonia e complicità che li ha spinti a trascorrere tantissimi momenti insieme. Stefano tra le braccia di Federica ha trovato supporto e conforto arrivando perfino alle lacrime.

Durante l’ultima puntata del reality dei sentimenti, infatti, Stefano si è lasciato andare scoppiando in un pianto liberatorio parlando della madre. Un momento che ha toccato molto la single Federica che, complice la commozione di Stefano, si è emozionata fino a piangere. La scena è stata poi mostrata nel pinnettu a Manuela, la fidanzata di Stefano, stranita dal comportamento del fidanzato che non ha mai visto piangere in vita sua. Del resto lo stesso Stefano ha confessato alla single Federica: “con Manuela non ho mai pianto”. Che dire Federica e Stefano sono sempre più intimi e complici a Temptation.

Federica e Stefano a Temptation Island 2021: è scattato l’amore?

Federica e Stefano a Temptation Island 2021 sempre più vicini. Le ultime puntate del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 ha visto il fidanzato di Manuela approcciarsi e confidarsi con la bella single tentatrice. Una “conoscenza” che potrebbe anche sfociare in qualcosa di più visto che Federica e Stefano nel villaggio dei fidanzati sul divanetto hanno parlato anche di un possibile “futuro” fuori dal programma. Stefano, infatti, ha parlato della fidanzata Manuela come di una ex lasciando presagire di essere pronto ad uscire dal programma da solo. Possibile che la bella Federica abbia fatto breccia nel cuore del fidanzato di Manuela? Oppure è solo un modo per provocare la gelosia della sua fidanzata? Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima puntata di Temptation Island 2021!

