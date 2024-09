E’ davvero finita tra Federica e Alfonso di Temptation Island 2024? I rumors e le indiscrezioni sembrano non lasciare scampo alla coppia, quando manca pochissimo alla messa in onda della seconda puntata del programma. La settimana scorsa avevamo giusto avuto il tempo di capire che all’interno della coppia non tira una bella aria. Federica si sente soffocata dal comportamento del compagno, la cui gelosia ha preso troppe volte il sopravvento, rendendo la relazione pesante e a tratti insopportabile. Dal canto suo, Alfonso, ammette i suoi limiti caratteriali, ma vuole capire fino a che punto può fidarsi della sua fidanzata.

Eppure Federica e Alfonso di Temptation Island 2024 stanno insieme da tempo, convivono da più di un anno e ancora oggi sono costretti a litigare per delle stupidaggini. “Sono consapevole di essere geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso davvero fidarmi di lei”, ha detto lui dopo aver messo piede nel programma di Bisciglia. Questa sera, dunque, capiremo quali evoluzioni faranno precipitare la coppia nel baratro, dato che le anticipazioni sembrano lasciare poco spazio a epiloghi positivi.

Federica e Alfonso sempre più lontani, la gelosia di lui prende il sopravvento a Temptation Island 2024

Ad infuocare Alfonso sono stati i costumi che Federica ha deciso di portare nella sua avventura a Temptation Island 2024. Costumi provocanti, che lui non avrebbe voluto che indossasse davanti a tutti. La gelosia è tornata a bussare più forte che mai nel villaggio dei fidanzato, dove il fidanzato rischia di perdere la testa. Dunque, cosa aspettarci nella seconda puntata?

Se non tira aria di tempesta, poco ci manca. Federica e Alfonso rischiano davvero grosso e sbirciando rumors e anticipazioni sul web, emerge anche una preoccupante rivelazione sul futuro della coppia. Stando a quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sarebbe finita la storia d’amore tra Alfonso e Federica. Difficile che si arrivi già alla rottura nella puntata di questa sera, ma nulla si può escludere. Non ci resta che accomodarci e attendere gli sviluppi…

