Federica e Alfonso: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

L’ultimo capitolo della storia d’amore tra Federica e Alfonso si scriverà durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda oggi, martedì 22 ottobre, in prima serata su canale 5. Federica e Alfonso, infatti, saranno i protagonisti di uno degli ultimi falò di confronto prima di scoprire cosa sia accaduto tra i due un mese dopo l’addio al programma. Fidanzati da otto anni di cui uno di convivenza, Federica e Alfonso hanno deciso di partecipare al programma per la gelosia di lui. Alfonso, infatti, non permetterebbe a Federica di vivere liberamente la propria età impedendole anche di uscire a cena con le amiche.

All’interno del villaggio ha così cominciato a divertirsi in compagnia delle altre fidanzate e del single Stefano a cui, per gioco, ha anche avvicinato le labbra scatenando la gelosia del fidanzato. Cosa accadrà, dunque, durante il fatidico falò finale?

Federica e Alfonso: attesa per il falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre

Cosa accadrà tra Federica e Alfonso durante il falò di confronto finale a Temptation Island 2024 settembre? Secondo le prime anticipazioni, sembrerebbe che Alfonso, di fronte a determinati video, ammetterà di essere stato troppo geloso della fidanzata e di aver esagerato nell’impedirle di indossare determinati bikini.

Federica, dall’altra parte, dovrebbe spiegare il significato dei suoi gesti con Stefano che non avrebbero avuto secondi fini ma sarebbero stati causati semplicemente dalla voglia di divertirsi all’interno del villaggio insieme alle altre fidanzate e agli altri tentatori. Basteranno queste spiegazioni per portare i due a concedersi una seconda possibilità lasciando insieme il villaggio?

Per scoprire cos’è effettivamente successo tra Federica e Alfonso dopo Temptation Island 2024 settembre sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata. Tuttavia, sul web, circolano già le prime indiscrezioni secondo cui Alfonso e Federica potrebbero essersi detti addio.

Stando a quanto rivelato da una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, infatti, pare che Federica sia stia pizzicata da sola a Milano. Nessuna traccia, dunque, di Alfonso al suo fianco: i due si saranno davvero lasciati o questa sera ci sarà un colpo di scena?