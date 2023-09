Federica Gallucci, la 14enne scomparsa è stata ritrovata/ Papà: “Era andata da un’amica”

Morning News, programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, è tornato a trattare il caso di Federica Gallucci, 14enne scomparsa da Monterotondo, vicino a Roma, pochi giorni fa. La vicenda ha avuto fortunatamente un lieto fine, visto che la ragazzina è stata ritrovata. Il talk Mediaset ha parlato nuovam ente con il padre, Giovanni Gallucci, che aveva lanciato un appello proprio da Morning News: “Una notizia felice, l’abbiamo riabbracciata ieri mattina, era vicina a L’Aquila presso un’amica dove si era rifugiata. Era andata lì perchè non ha preso bene una punizione. Ora ci siamo chiariti, ha capito l’errore”.

Myrta Merlino/ “Pomeriggio 5 avrà uno studio nuovo e il pubblico. Oggi una sorpresa...”

“Appena l’abbiamo vista – ha continuato – ci siamo abbracciati poi c’è stato un pianto liberatorio di tutti. Comunque ha atteso di essere trovata, e vorrei ringraziare il servizio di polizia postale, la polizia e i carabinieri in generale, soprattutto la caserma di Monterotondo che ci sono stati di gran supporto”. Quindi Giovanni ha aggiunto: “Ora come sto? Adesso bene, mia figlia? Adesso dorme. Grazie per averci dato questo spazio” e Simona Branchetti ha aggiunto: “Siamo felici di aver dato il nostro piccolo contributo”.

Myrta Merlino: "Non sono la sua antagonista..."/ Replica sibillina a Barbara D'Urso

FEDERICA GALLUCCI, RITROVATA LA 14ENNE SCOMPARSA: L’APPELLO DEL PAPA’ DI QUALCHE GIORNO FA

Proprio il padre di Federica Gallucci, la ragazza scomparsa pochi giorni fa, aveva lanciato un appello in diretta tv sul quinto canale sottolineando come la figlia fosse scappata e che probabilmente si sarebbe recata al nord Italia, indicativamente in zona Milano, in Lombardia. In realtà, da quanto svelato oggi dal signor Gallucci, la figlia si sarebbe spostata dal Lazio all’Abruzzo, finendo quindi a L’Aquila ospitata da un’amica.

Una storia che fortunatamente si è chiusa con il lieto fine anche se fin dalle prime battute si era capito che si trattava di una fuga volontaria, quasi una “ragazzata” e non un fatto di cronaca di cui preoccuparsi in maniera eccessiva. Tutto è bene ciò che finisce bene si suol dire in questi casi e mai frase appare più azzeccata vista come si è conclusa la vicenda.

Renato Zero, 070/ Il concerto celebrativo per i 70 anni di carriera: "La mia vita un viaggio straordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA