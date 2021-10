Federica, malattia della sorella di Alessandro D’Amico/ “Lei aveva bisogno di me”

La malattia di Federica D’Amico e il gesto del fratello Alessandro

Federica è la sorella di Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne e scelta del tronista Alex Migliorini. Dopo la fine della storia d’amore col tronista, Alessandro è sparito dal mondo della televisione, ma negli ultimi tempi si è tornati a parlare di lui per via di un grande gesto d’amore. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha donato un suo rene alla sorella Federica da tempo ammalata di una patologia che l’ha costretta ad avere la necessità di un trapianto di reni. “Ho capito che lei aveva bisogno di me e non ho pensato né ai rischi né alle conseguenze del mio gesto sulla mia salute…” – ha detto Alessandro che subito dopo la donazione ha raccontato come le condizioni di salute della sorella siano migliorate.

Intervistato dal settimanale Nuovo, l’ex di Uomini e Donne ha rivelato: “i suoi valori sono tornati normali e per me è stato stupendo….”. Un gesto di grande amore su cui Alessandro non ci ha pensato due volte. Dopo la morte della madre, infatti, il ragazzo si è sempre di più stretto alla sorella con cui ha un rapporto davvero speciale. Da qui la necessità di mantenere quella promessa fatta a se stesso e a sua madre: “Vent’anni fa ho perso mia madre e ho promesso a me stesso che, appena si fosse presentata l’occasione, avrei provato a salvare qualcuno…” – ha aggiunto l’ex corteggiatore.

Alessandro D’Amico e la sorella Federica: “i miei sogni riprenderanno forma”

Alessandro D’Amico non ha avuto nè paura nè timore nel donare un suo rene alla sorella Federica. Un gesto di grande amore come ha precisato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne: “l’unico faro che mi ha illuminato il cammino… un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza”. La sorella Federica, il giorno prima dell’intervento, ha scritto delle parole cariche d’amore al fratello: “la mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te…. Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio…. Mi stai dando la tua vita nelle mie mani…. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te, con me, per sempre…”. Tra i vari commenti sotto la foto anche dei cuori da parte di Alex Migliorini, ex fidanzato di Alessandro D’Amico conosciuto proprio nel dating show di Canale 5.

