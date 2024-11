Federica Nargi a Ballando con le Stelle. Dal lavoro all’amore con Matri

Modella e showgirl, Federica Nargi è tra i partecipanti a Ballando con le Stelle. Molto amata dagli italiani, bellezza mozzafiato mediterranea, la splendida Federica è fidanzata da quindici anni e più con Alessandro Matri, ex calciatore di grandi club come Juventus e Milan. L’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri va avanti ormai da più di quindici anni. I due si sono innamorati nel marzo del 2009 ma hanno allargato la famiglia solamente più avanti. La prima figlia della coppia, Sofia, è nata nel settembre 2016 mentre la seconda, Beatrice, è venuta al mondo nel marzo del 2019. Le bambine, come raccontato dalla showgirl e ballerina di “Ballando con le Stelle”, stanno soffrendo molto per l’assenza della mamma che le ha lasciate a Milano, per lanciarsi nell’esperienza nel ballo.

Federica Nargi, l’amore con Alessandro Matri e la mancanza delle figlie

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme dal 2009 ma non si sono mai sposati. I due, come hanno spiegato più volte, non hanno mai sentito l’esigenza di sposarsi, essendo già legati tra loro da un grande amore e dalle loro figlie, Sofia e Beatrice. “Lui è un bravissimo papà, l’ho messo a lavorare fin da subito” ha spiegato la showgirl. Il matrimonio, comunque, arriverà, come sottolineato dalla Nargi, anche se non c’è fretta.

“Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice” ha raccontato Federica Nargi al Messaggero. La showgirl, infatti, si è trasferita momentaneamente a Roma per prendere parte al programma. La piccola Beatrice “a scuola piange, le manco. Ho cercato di farle capire che mamma lavora”. Nonostante la mancanza dalle sue figlie, Federica Nargi ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura per inseguire un sogno.