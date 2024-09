Federica Nargi, chi è e carriera: da Striscia la Notizia a Ballando con le stelle 2024

Federica Nargi è una concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2024, la nuova edizione del dance show di Rai1 in partenza da questa sera e con Milly Carlucci alla conduzione. Nata a Roma, classe 1990, Federica Nargi ha sviluppato la sua carriera principalmente nella moda e nella televisione; da bambina ha studiato danza e ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, classificandosi 11° a Miss Italia nel 2007. Ma è l’anno successivo che ottenne la grande notorietà, quando decise di partecipare al programma di Canale5 Veline, che selezionava il duo di Veline di Striscia la Notizia.

La Nargi trionfò nella categoria more e, assieme alla collega bionda Costanza Caracciolo, partecipò a suon di stacchetti al tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 al 2012. Assieme alla Caracciolo ha anche partecipato a Pechino Express nel 2012 e, sempre quell’anno, al talent show culinario Cuochi e Fiamme Celebrities. In televisione ha anche condotto Colorado nel 2017 al fianco di Paolo Ruffini e Gianluca Fubelli, mentre nel 2021 è stata selezionata da Carlo Conti nel cast di Tale e quale show. Sino all’atteso esordio a Ballando con le stelle 2024 e alla chiamata di Milly Carlucci (che avrebbe voluto nel cast anche il fidanzato della modella Alessandro Matri).

Oltre alla moda e alla televisione, Federica Nargi ha avuto anche qualche esperienza d’attrice: il debutto nel cinema è arrivato nel 2011 quando è stata selezionata nel cast del film di Massimo Morini Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4, mentre nel 2014 è stata diretta da Neri Parenti in Ma tu di che segno 6?. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Federica Nargi è felicemente fidanzata con Alessandro Matri dal 2009: la modella e il calciatore sono anche diventati genitori di due figlie, Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Al momento la coppia non è sposata, ma l’idea del matrimonio resta nei loro progetti e vorrebbero realizzarla in un futuro più o meno lontano, come rivelato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2022: “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire “per sempre”. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie“.