Federica Nargi è Elettra Lamborghini/ A Tale e quale show pronta a twerkare con un lato b finto?

Federica Nargi è Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show 2021

Federica Nargi è Elettra Lamborghini nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021. Il programma di Carlo Conti prende il via avendo tra le proprie fila proprio l’ex velina di Striscia la Notizia che adesso sembra pronta a dare una svolta alla sua carriera partecipando alla nuova edizione del programma al via questa sera. Classe 1990, 31 anni e romana, la bella morettina sui social conta 4 milioni di followers, sicuramente parte dovuti alla ‘rendita’ per la partecipazione al mitico tg satirico, e altri raccolto nel corso degli anni grazie alla sua vita privata e al suo lavoro da influencer.

La moda Federica Nargi la conosce bene visto che ha iniziato proprio in passerella e, in particolare, a Miss Italia dove vince la fascia di Miss Roma e Miss Cotonella. Nel 2008, insieme a Costanza Caracciolo, diventa una velina di Striscia e tutto cambia fino a che nel 2012 anche il suo tempo scade, e si concede così a lavori di conduzione (vedi Colorado) e di recitazione (vedi Il bello delle donne…alcuni anni dopo e molto altro). Infine, proprio insieme alla Caracciolo, ha preso parte a Pechino Express nel 2012.

Federica Nargi: pronta a twerkare con un lato b finto?

Questa sera Federica Nargi è Elettra Lamborghini e se fisicamente le due non sono molto simili, forse vocalmente la bella velina riuscirà ad avvicinarsi alla bella ereditiera. L’unica nota positiva è che la Nargi ha studiato danza e sicuramente questa sera sarà chiamata a twerkare, come sarà vederla sul palco in versione sexy Elettra?

In attesa della risposta, i curiosi che si chiedono novità sulla sua vita privata, saranno lieti di sapere che la Nargi ha avuto una relazione molto lunga con il calciatore Alessandro Matri e che i due stanno insieme da più di dieci anni e la coppia ha poi avuto due figlie: Sofia e Beatrice.

