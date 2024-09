Federica Nargi e Luca Favilla sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2024. Inutile negare che i riflettori sono tutti puntati sulla ex velina di Striscia La Notizia la cui presenza all’interno del dance show di successo di Rai1 è tra le più attese. La bellissima Federica Nargi dovrà ballare con il ballerino professionista Luca Favilla e sin dal primo incontro è palese che tra i due c’è una grande simpatia e complicità che potrebbe essere la carta vincente durante le sfide sulla pista di ballo. Durante il primo incontro, Federica Nargi reagisce molto bene quando scopre che Luca Favilla è il suo maestro di ballo: “bene, mi fa ridere perchè adesso ti spiego! Già mi immaginavo uno alto e non so perchè ho detto ‘io mi immagino luca”.

Non solo, la coppia di Ballando con le Stelle alla vigilia del debutto sulla pista di ballo non nasconde la tensione con la showgirl che precisa: “sono sicura che hanno tutti alta aspettative su di noi, tutti mi vedono come una ballerina. Ho fatto scuola di danza quando ero piccola, ma un conto è sapersi muovere e un conto è saper ballare. E’ una disciplina complicata, è un ballo di coppia ed eseguire questo tipo di passi è veramente complicato e richiede tanta tecnica”. Infine un consiglio alla giuria: siate clementi!”.

Federica Nargi e Luca Favilla concorrenti di Ballando con le Stelle 2024: feeling e complicità, ma…

Cresce l’attesa per la prima prova di ballo di Federica Nargi e Luca Favilla, una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Sui social la bellissima ex velina ha postato un video in compagnia delle sue bambine intente a fare dei braccialetti con le perline, ma a colpire l’attenzione del pubblico è il gesto della figlia che le ha regalato un braccialetto invitandola ad indossarlo in puntata. “Beatrice mi ha fatto un bellissimo cerchietto per la prima puntata… Mi vedo già rotolare sulle perline che cadono” – ha ironizzato la mamma sui social.

Intanto la complicità e il feeling nato tra Federica Nargi e il ballerino Luca Favilla sembra preoccupare non poco il marito Alessandro Matri che, stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, le avrebbe imposto dei limiti. “Deve tranquillizzare Alessandro Matri che non vuole balli troppo hot e abitini troppo succinti. Riuscirà a frenare la scalpitante compagna?” – si legge su Dago. Del resto non dimentichiamo che in passato Ballando ha fatto spesso da cornice a nuovi amori!