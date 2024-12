FEDERICA NARGI, IRA SOCIAL PER TERZO POSTO A BALLANDO CON LE STELLE 2024

L’eliminazione di Federica Nargi a un passo dall’ultimo atto della finale di Ballando con le Stelle 2024 è una delusione non solo per la showgirl, ma anche per i suoi fan e soprattutto per larga parte del pubblico, stando alle reazioni che stanno montando sui social sulla mancata vincitrice.

Federica Nargi e Luca Favilla, terzo posto a Ballando con le stelle 2024/ Colpo di scena finale: delusione

Il terzo posto nella classica finale ottenuto con Luca Favilla, infatti, ha dapprima spiazzato, in quanto nessuno si aspettava che Federica Pellegrini avrebbe potuto toglierle il posto per la finale a due con Bianca Guaccero, poi ha suscitato una serie di reazioni, anche scomposte, sui social, dove gli utenti stanno esprimendo tutta la loro rabbia per il risultato ottenuto dalla moglie di Alessandro Matri.

Federica Nargi piange a Ballando con le stelle 2024: "Ci sono stati momenti difficili"/ "Ero piena di paure"

LE REAZIONI SOCIAL ALL’ELIMINAZIONE DI FEDERICA NARGI

Ci sono voci anche eccellenti, come quella del noto manager di personaggi tv Ricky Palazzolo, che su X ha commentato: “Federica Nargi a mio avviso è la rivelazione di questa edizione. Bianca era è conferma di essere un’Artista vera e completa, la Pellegrini è una bandiera dello sport Italiano di cui andare fieri ma… non meritava di prendere il posto della Nargi. That’s it“.

L’account CinguettaRai ha twittato: “Federica Nargi meritava il 2º posto. Ha comunque vinto facendosi conoscere da un vastissimo pubblico. A Luca Favilla hanno finalmente riconosciuto la sua bravura come maestro, dopo anni che la giuria lo bistrattava“. Ma sono tanti i commenti polemici da parte di utenti che parlano apertamente di “furto” e, quindi, di una Federica Nargi “derubata“.

Claudio e Concetta, chi sono i genitori di Federica Nargi/ Dediche d'amore social alla figlia: "Meravigliosa"

Federica Nargi a mio avviso è la rivelazione di questa edizione.

Bianca era è conferma di essere un’Artista vera e completa, la Pellegrini è una bandiera dello sport Italiano di cui andare fieri ma… non meritava di prendere il posto della Nargi.

that’s it #BallandoConLeStelle — Ricky Palazzolo (@RickyPalazzolo) December 21, 2024

Federica Nargi meritava il 2º posto.

Ha comunque vinto facendosi conoscere da un vastissimo pubblico. A Luca Favilla hanno finalmente riconosciuto la sua bravura come maestro, dopo anni che la giuria lo bistrattava #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6sHOr3WWKh — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 21, 2024

e dopo la robbata della nargi (bastardi) MUOVETEVI A FAR VINCERE BIANCA, non accetto altra vincitrice grz !!!!#ballandoconlestelle pic.twitter.com/bH8Xr3tbDf — 𝒊𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂 (@ilariaaila) December 21, 2024