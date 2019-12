Federica Nargi foto sexy su Instagram/ Alessandro Matri geloso: “Avevi detto che…”

Federica Nargi e Alessandro Matri protagonisti di un divertente siparietto social. La showgirl ha scatenato la gelosia del compagno con una foto su Instagram. Se voleva aggiungere pepe alla relazione col calciatore, allora c’è riuscita. Vedendo la foto sexy della compagna è rimasto di stucco, poi è intervenuto tra gli audaci commenti al posto dell’ex velina. «Ma fammi capire… mi dici vado a far la spesa e posti le foto su Instagram e io a casa con le bimbe?», chiede lui. Non tarda ad arrivare la replica di Federica Nargi. «In realtà volevo attirare la tua attenzione…». E appunto c’è riuscita. Merito della foto in cui appare seduta su una sedie con una culotte in pelle nera e autoreggenti sexy, mentre la camicetta a pois trasparente lascia intravedere le sue forme. L’immagine ha fatto subito il botto su Instagram: tante le visualizzazioni e i commenti, con complimenti a dir poco audaci alla showgirl.

FEDERICA NARGI, FOTO SEXY SCATENA GELOSIA DI ALESSANDRO MATRI

La foto è frutto di una sponsorizzazione di Federica Nargi per una famosa azienda specializzata proprio in collant, dai più casual a quelli sexy, come quelli sfoggiati dall’ex velina nella foto. Alessandro Matri, dopo aver visto la compagna posare super hot sui social, ha quindi deciso di intervenire, mostrando un po’ di gelosia e al tempo stesso ironia. E non poteva essere altrimenti visto che, da quando si sono conosciuti nel 2009 in discoteca, è legato ad una delle donne più belle d’Italia. Dopo l’esperienza sul bancone di Striscia la notizia, ora la Nargi lavora con successo nel mondo dello spettacolo e della moda. Infatti è una delle modelle più richieste dai brand. Merito dei suoi lineamenti delicati e della sua bellezza mediterranea. La coppia ha avuto due figlie, Sofia e Beatrice, rispettivamente di 3 anni e 8 mesi. Lei comunque dopo aver letto il post a deciso di tranquillizzarlo: voleva solo le sue attenzioni.





