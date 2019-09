Federica Nargi e Alessandro Matri/ Lei svela:”non ne volevo sapere proprio di lui poi…” (Verissimo)

Federica Nargi e Alessandro Matri sono tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo in onda sabato 28 settembre 2019 su Canale 5. La coppia è pronta a raccontarsi per la prima volta insieme a pochi giorni dal terzo compleanno della figlia Sofia. “Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila” è l’augurio che il calciatore ha fatto alla sua piccola nel giorno del suo terzo compleanno. Parole bellissime anche quelle scritte dalla madre, la ex velina di Striscia La Notizia, che ha scritto alla piccola Sofia: “i sogni sono desideri chiusi in fondo al cuor… cerca di realizzarli tutti piccola mia e io ti sarò vicina”. Sofia è la primogenita della coppia legata sentimentalmente da circa dieci anni. Un amore importante quello di Federica e Alessandro che a Verissimo sono pronti a raccontarsi per la prima volta in un’intervista di coppia.

Federica Nargi: “Alessandro Matri? Io non ne volevo sapere proprio di lui”

Dieci anni d’amore quello tra Federica Nargi e Alessandro Matri. Un amore nato quasi per caso dopo essersi conosciuti grazie a degli amici in comune. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se la ex velina si è fatta desiderare stando a quanto ha raccontato a Le Iene. “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca – ha detto la Nargi – io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare. Il primo bacio a casa mia. Dopo cena è scoccato il primo bacio, quanto era sudato! Poi ho detto: Ora te ne vai? È rimasto a casa mia tre giorni”. Da quel giorno sono inseparabili e più innamorati di prima! “Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità” hanno raccontato dopo 10 anni d’amore.

Federica Nargi e Alessandro Matri, matrimonio: “quello che abbiamo costruito..”

La coppia, legata da dieci anni, non ha mai pensato al matrimonio. Anzi Federica Nargi e Alessandro Matri hanno sempre raccontato di non avere alcuna fretta essendo già innamorati e felici così. “Quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso… non smetterò mai di ringraziarti amore mio” ha scritto la ex velina al calciatore nel loro anniversario. Un amore consolidato ancora di più dalla nascita della seconda figlia Beatrice, nata sei mesi fa. Una gioia immensa per la coppia che sui social ha condiviso la foto della piccola: ” Benvenuto amore nostro”.



