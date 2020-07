Federica Nargi “Mi hanno clonato numero telefono”/ “Spiacevole episodio” in vacanza

Brutta disavventura per Federica Nargi, che sui social ha raccontato di essere stata vittima negli ultimi giorni di uno «spiacevole episodio». Qualcuno ha pensato di ricevere un messaggio o una risposta da lei, ma in realtà non era la showgirl. «Volevo avvisarvi che mi è stato clonato il numero di telefono», ha rivelato la compagna di Alessandro Matri. «Non chiamatemi e non inviatemi messaggi e WhatsApp perché non sono io a rispondere. Grazie», ha aggiunto nel post per tutti i suoi amici. E come didascalia ha scritto invece: «Questo spiacevole episodio è successo ieri mattina, per cui chi ha ricevuto un messaggio o una risposta dal mio numero non ero io». Non è mancata l’ironia di alcuni utenti, che hanno approfittato dell’occasione per sdrammatizzare e chiedere il vero numero a Federica Nargi. Del resto è una delle donne italiane più belle e desiderate d’Italia, quindi i suoi fan non hanno perso occasione…

FEDERICA NARGI, “SPIACEVOLE EPISODIO” IN VACANZA

In questi giorni comunque Federica Nargi si sta godendo la Puglia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con il compagno Alessandro Matri. Si sono mostrati a Ostuni, ma non sono neppure passati inosservati tra i trulli di Alberobello. Lei che con l’ex calciatore della Juventus forma una delle coppie più glamour del momento si è goduta una bella passeggiata nel rione Monti del paese che è patrimonio dell’Unesco. La coppia ha pubblicato su Instagram diverse foto con le figlie Sofia e Beatrice. Il fascino dei trulli li ha colpiti, infatti tra le foto pubblicate ne spicca una in cui Federica Nargi scrive di essere «innamorata di questa terra». Con loro c’era anche Simona Salvemini, ex protagonista del Grande Fratello. La modella e influenze, sempre molto attiva sui social, ha però dovuto render conto anche di questo spiacevole episodio di cui è stata vittima. Ma la bellezza della Puglia le ridarà subito il sorriso…





© RIPRODUZIONE RISERVATA