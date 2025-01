Federica Nargi è tra i protagonisti della puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia presentata quest’anno da Stefano De Martino dal Teatro delle Vittorie di Roma in diretta su Rai1. La showgirl sarà uno dei tanti ospiti che animeranno la puntata speciale dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Una bella occasione rivedere la ex velina di Striscia La Notizia che è tornata alla ribalta nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle classificandosi al terzo posto. Un’esperienza che ha cambiato la sua vita avvicinandola ancora di più al ballo al punto da desiderare una volta finita l’avventura televisiva di poter ballare con il compagno e marito Alessandro Matri. “A Milano c’è una simpatica balera dove vado con le mie amiche” – ha detto la showgirl a Di Più rivelando – “spero di convincere Alessandro a uscire a ballare con me”.

L’esperienza di Ballando con le Stelle è stata importantissima nella vita di Federica Nargi che ha avuto l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico mostrando dei lati di se finora mai raccontati e mostrati. Non solo la bellezza, ma anche la fragilità di una donna, di una madre che spera di essere un ottimo esempio per le sue figlie.

Proprio Federica Nargi parlando di Ballando con le Stelle ha confessato: “mi ha aiutato a tirare fuori il meglio di me” e in quest’avventura ha potuto contare sul supporto incondizionato del marito Alessandro Matri. Un amore nato quasi per caso, visto che i due si sono incontrati in una discoteca al Milano. Lui è rimasto folgorato dalla sua bellezza al punto di iniziare un corte serrata: poi un lungo scambio di messaggi e telefonate fino ad una cena che ha lasciato il segno.

Inizialmente i due si sono frequentati a distanza visto che Alessandro Matri giocava nel Cagliari fino al trasferimento al Milan e poi alla Lazio. Una volta arrivato nella squadra biancocelesti i due hanno iniziato una convivenza a Roma. Durante la convivenza ad entrambi è nato la voglia di mettere su famiglia, ma senza matrimonio. “Io e Alessandro abbiamo costruito non ha certo bisogno di un sigillo” ha sottolineato a gran voce la Nargi.