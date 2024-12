Dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta, Federica Panicucci è legata da anni al compagno Marco Bacini. La padrona di casa di ‘Capodanno in musica‘, in onda questa sera 31 dicembre su Canale 5, ha spesso parlato della loro storia e del grande amore che li unisce. Ma chi è esattamente Marco Bacini? Nonostante le romantiche dichiarazioni della conduttrice, della vita privata dell’uomo si sa ben poco. Tuttavia, siamo riusciti a scoprire alcuni dettagli interessanti sulla carriera e sulla vita personale del fidanzato del volto di Mattino 5.

Federica Panicucci/ "Capodanno in Musica? Entrare nelle case degli italiani è impegnativo, ma meraviglioso"

Marco Bacini, nato il 22 novembre 1976 a Milano, è un imprenditore attivo nei settori dello spettacolo e della moda. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano, ha avviato la sua carriera imprenditoriale nel 2005. Attualmente è a capo di MB Group, una holding che si occupa di individuare opportunità di investimento e creare valore. L’uomo è anche uno stimato professore. Dal 2019, Marco ricopre il ruolo d’insegnante e coordinatore scientifico per alcuni master presso la School of Management dell’Università LUM, a Milano. Dal 2020, invece, è docente della Business Design School. Infine, è il titolare del brand di moda Rude is Cool.

Capodanno in Musica 2025, 31 dicembre su Canale 5/ Diretta e ospiti: da Baby K a Gigi D’Alessio

Marco Bacini, chi è il compagno di Federica Panicucci: il loro primo incontro e il matrimonio rimandato più volte

Nel 2016, Marco Bacini e Federica Panicucci s’incontrano durante il lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble, ed è lì che nasce il loro amore. Da quel momento, i due non si sono più separati. Federica, reduce da una relazione decennale con l’ex marito Mario Fargetti, padre dei suoi due figli, Sofia e Mattia, ha raccontato di essersi innamorata di Marco gradualmente. La conduttrice di Capodanno in Musica, che darà il benvenuto al 2025 questa sera, ha più volte descritto il fidanzato come “un uomo di altri tempi”. Sebbene Marco non abbia figli, è profondamente legato a Sofia e Mattia, un rapporto che ha conquistato il cuore di Federica, rafforzando ulteriormente la loro relazione.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ La metà di Paola e Chiara: "Ci sopportiamo da 18 anni"

Marco e Federica avevano annunciato il loro matrimonio inizialmente per il 2020, ma lo scoppio della pandemia da Covid-19 li aveva costretti a rimandare a data da destinarsi. Da allora, le nozze sono state posticipate di anno in anno, con imprevisti che continuavano a far slittare la grande giornata. Dopo aver rinviato anche le nozze previste per il 2022, recentemente Federica ha mantenuto un certo riserbo sull’argomento, lasciandosi andare a qualche battuta sul fatto che lei e Marco potrebbero essersi già sposati in gran segreto. Sarà davvero così? Chissà…