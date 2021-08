Federica Panicucci furibonda per rinvio Mattino 5?/ “Fake news!”, smentito il malore

Alcuni rumors diffusi nelle scorse ore avevano rivelato di una Federica Panicucci furibonda per il rinvio di Mattino 5. Il format, infatti, non andrà in onda prima del 20 settembre poiché Mediaset ha scelto di dare maggiore spazio a Morning News. La conduttrice, in base a quanto diffuso sul web, avrebbe reagito talmente male alla comunicazione da accusare un malore. In realtà non ci sarebbe nulla di vero.

“Pare che nel momento in cui sia stata comunicata la decisione a Federica Panicucci, teorica titolare della conduzione autunnale, quest’ultima abbia avuto una sorta di mancamento. Che non la prendesse bene, per chi un po’ la conosce, era più che prevedibile. Qualcuno dice fosse furibonda. Qualcuno suggerisce malignamente che fosse proprio quello l’obiettivo dei vertici”. Così si leggeva sul noto quotidiano artefice della fake news, come l’ha definita la diretta interessata all’interno della smentita.

Federica Panicucci furibonda per rinvio Mattino 5? La smentita

Non ci sarebbe nulla di reale nel ritratto di una Federica Panicucci per il rinvio della stagione autunnale di Mattino 5. La conduttrice di Mediaset, attraverso un tweet, ha voluto smentire categoricamente la notizia: dal nervosismo al mancamento, fino alla presunta volontà dei vertici dell’azienda di penalizzarla. “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news”, ha scritto.

Le frizioni tra la toscana e l’emittente televisiva sarebbero dunque sostanzialmente nulla. La nuova edizione del contenitore mattutino, condotto proprio da Federica Panicucci dal 2009 (per il sesto anno di fila affiancata da Francesco Vecchi), avrà inizio il prossimo 20 settembre. È vero, con qualche giorno di ritardo. Il cambio di programma, tuttavia, non avrebbe in alcun modo scatenato l’ira della conduttrice, che si godrà ancora qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavoro.

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe — Federica Panicucci (@fede_panicucci) August 22, 2021





