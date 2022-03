Federica Panicucci, “Ho fatto da babysitter al figlio di Paolo Bonolis”/ “Mi dava…”

Federica Panicucci è stata a babysitter del figlio di Paolo Bonolis, Stefano. La conduttrice si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera e ha svelato un curioso retroscena sulla sua vita. Fu Paolo Bonolis ad aiutarla ad entrare nel mondo dello spettacolo. Federica Panicucci aveva 19 anni e la sua prima mansione fu quella di babysitter. Federica e Paolo abitavano a Roma nello stesso palazzo a Roma. La custode del condominio le disse che il presentatore era alla ricerca di una babysitter per suo figlio Stefano. Federica aveva bisogno di qualche soldo a accettò la proposta. Nell’intervista, Federica Panicucci ha raccontato: “Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora”. Federica Panicucci aveva spiegato che per lei quello era un lavoretto considerando che in quel periodo frequentava la scuola.

Paolo Bonolis le lanciò l’idea di mettersi in gioco come modella: “Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: “Perché non provi anche tu a fare la modella?”. E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello. Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose ”.

Federica Panicucci era terrorizzata dalla conduzione del Festivalbar. La conduttrice pensava di non essere all’altezza quando venne chiamata a condurlo. Nell’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Non ero pronta. Ero terrorizzata, anche perché non avrei dovuto presentarlo io. Ma chi era stato scelto aveva avuto un imprevisto. Mi chiamò Vittorio Salvetti così presi la mia macchina, armata di stradario, alla volta di Ascoli Piceno. Nessuno mi aveva preparato al boato dei 30 mila in piazza: parlavo ma non riuscivo a sentirmi, fu una delle sensazioni più forti mai provate”. Federica ha fatto molta strada da quel momento divenendo uno dei volti di punta Mediaset.

Per quanto riguarda la vita privata, Federica Panicucci è legata a Marco Bacini, conosciuto nel 2016: “Oggi mi sento una persona centrata. Ho un compagno che mi ama e che amo, il lavoro che sognavo e due figli meravigliosi che mi ricordano ogni giorno quanto sia straordinario vederli crescere. A volte il cambiamento può essere doloroso ma sono convinta che sia una forma di rispetto nei confronti di noi stessi”. Entro quest’anno, Federica Panicucci dovrebbe convolare a nozze. Alla domanda del giornalista però Federica risponde: “Chiedi a lui”. Probabile che Federica da persona riservata qual è non abbia voluto dare ulteriori informazioni in merito oppure magari il matrimonio non verrà celebrato quest’anno.



