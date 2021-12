Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci/ Dopo Fargetta si torna a parlare di matrimonio

Federica Panicucci da tempo è fidanzata con Marco Bacini. I due sono uniti dal 2016 e in questi ultimi giorni, sono apparsi insieme durante l’incontro con Papa Francesco, in occasione dell’ udienza privata che si è tenuta in Vaticano. Un momento importante che la conduttrice ha condiviso su Instagram, scrivendo parole di forte emozione. Federica Panicucci infatti torna al timone del Concerto di Natale in Vaticano, lo show natalizio più atteso di casa Mediaset, segnato il agenda per il 24 dicembre, in prima serata su Canale 5.

Volto noto del piccolo schermo, amata dai giovani degli anni Novanta e non solo, Federica Panicucci è anche mamma di Sofia e Mattia, avuti dal matrimonio con Fargetta. Il suo attuale compagno, Marco Bacini è un imprenditore milanese nel campo dello spettacolo e della moda ed è entrato nella sua vita con discrezione e leggerezza, dapprima con una bella amicizia. “Io e Marco ci siamo conosciuti perché mi piaceva la sua linea di abbigliamento” ha fatto sapere Federica Panicucci in un’intervista, “ed essendo stato per anni manager di alcuni personaggi ospiti del mio programma, è nata un’amicizia che si è poi trasformata”. Titolare di un noto marchio di moda, Rude is cool, insieme alla compagna, ha avviato anche un sodalizio professionale, oltre che sentimentale. I due infatti hanno lanciato insieme il marchio di t-shirt Let’s Bubble.

Marco Bacini e Federica Panicucci presto sposi?

Nato a Milano nel 1976 Marco Bacini, ha conquistato il cuore di Federica Panicucci e oggi sono più innamorati che mai. Dopo il loro primo incontro la loro vita è cambiata, soprattutto per la conduttrice, che ha ritrovato la serenità dopo il dolore a causa del fallimento del suo matrimonio. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere” – ha fatto sapere qualche tempo fa la conduttrice – “Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”.

Bacini, che non ha figli, ha creato un bellissimo rapporto con i figli adolescenti della Panicucci. Questo non fa che rafforzare il loro amore, tanto che hanno deciso di convolare a nozze. Pare che il matrimonio infatti si celebrerà nel 2022 e la conduttrice ha fatto sapere a Chi come si aspetta questo giorno speciale: “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.



