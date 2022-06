Federica Panicucci, incidente stradale con Marco Bacini e figli/ “Ruota scoppiata…”

Incidente stradale per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si stava recando con tutta la sua famiglia ad un matrimonio quando, durante il tragitto, è scoppiata una ruota. Una brutta disavventura per il volto di Mediaset: tanta paura e apprensione, ma Federica Panicucci, il compagno Marco Bacini e i figli Sonia e Mattia fortunatamente stanno bene e sono riusciti ad uscire illesi dal veicolo. Una tragedia sfiorata che la conduttrice ha raccontato sui suoi profili social, spiegando di essere scossa ma al tempo stesso sollevata per essere scampata ad un terribile incidente, chiarendo di fatto cos’è successo.

Federica Panicucci gaffe, dimentica Ilary Blasi/ Non ricorda l’appuntamento con Isola

«Stiamo bene fortunatamente, Marco guidava piano, quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là. Eravamo vicino ad un’area di servizio, stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente», ha ricostruito Federica Panicucci. Dunque, è stato fondamentale il sangue freddo del compagno imprenditore, perché poteva perdere il controllo dell’autovettura con gravi conseguenze per la sua famiglia.

Federica Panicucci, gaffe in diretta a Mattino5/ “Quanto dura questo servizio...”

L’INCIDENTE E LA CORSA PER IL MATRIMONIO…

Lo squarcio nella ruota è a dir poco impressionante e testimonia quanto è stato pericoloso l’incidente per Federica Panicucci, il compagno Marco Bacini e i loro figli. «Questa è la condizione della ruota della macchina che praticamente è scoppiata», le parole della conduttrice di Mattino 5 che ha mostrato appunto la causa della disavventura odierna. Nelle Instagram Stories successive ha poi spiegato che sono andati in loro soccorso un amico del cugino: «Ci sta portando in fretta e furia al matrimonio, Marco poi ci raggiungerà». Così lei e i due figli sono riusciti a recarsi al matrimonio, mentre il compagno è rimasto sul posto per attendere il carroattrezzi. Infatti, ha poi pubblicato una foto direttamente dalla chiesa dove è stato celebrato il matrimonio, a conferma che l’impresa è riuscita. Dunque, la brutta disavventura che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi possibile per la famiglia dell’amato volto di Mediaset.

LEGGI ANCHE:

Federica Panicucci, "Ho fatto da babysitter al figlio di Paolo Bonolis"/ "Mi dava…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA