FEDERICA PANICUCCI/ “Papa Francesco ha il dono di entrare nel” (Capodanno in musica)

Federica Panicucci è la conduttrice di Capodanno in musica, lo spettacolo del 31 dicembre in onda su Canale 5 in diretta da Bari. In questi giorni, la Panicucci ha rilasciato diverse interviste per commentare lo spirito con cui vivrà questo evento. Federica si è detta felice di tornare nel capoluogo pugliese per il secondo anno consecutivo: “I baresi e tutti i pugliesi sono persone capaci di trasmettere affetto e tanto calore pulito, educato e rispettoso. Lo scorso anno sono stata avvolta in un enorme abbraccio. Spero di sentirne la potenza anche quest’anno”. Al settimanale Telepiù, la Panicucci ha parlato anche del Concerto di Natale in Vaticano, il primo degli eventi che l’hanno vista impegnata in questo periodo di feste. Anche in quell’occasione, Fede ha avuto modo di proporre tanta musica per tutta la famiglia. Su modello degli spettacoli passati, il Capodanno 2020 sarà uno show elegante e armonioso, in cui si spazierà da un genere all’altro per accontentare tutto il pubblico.

Federica Panicucci: propositi per l’anno nuovo

Per Federica Panicucci è un periodo particolarmente ricco di impegni. Qualche giorno fa, come accennato, l’abbiamo vista condurre lo speciale di Natale in onda sempre su Canale 5 nella serata della vigilia. Durante il suo soggiorno in Vaticano, Federica ha avuto modo di incontrare papa Francesco. Il concerto, infatti, si è tenuto nel grande auditorium dell’Aula Paolo VI, dove si sono alternati alcuni degli artisti più in voga dell’ultimo periodo. “L’emozione”, ha dichiarato, “è stata molto forte, perché Papa Francesco ha il dono di entrare nel cuore di ciascuno di noi con un’empatia incredibile… Ha un sorriso contagioso e un modo di fare diverso da tutti…”. Archiviata questa bella esperienza, la Panicucci è pronta per viverne una nuova. Nel cast della serata, oggi, ci saranno Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, J-Ax, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo e i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, tutti accolti dal calore del grande pubblico della piazza barese. Federica non vede l’ora di tornarci: “Sarà la mia seconda volta da Bari, che è una città stupenda… I baresi, e i pugliesi in generale, sono persone che trasmettono tanto affetto e calore…”.

I desideri di Federica Panicucci

Federica Panicucci andrà di nuovo in onda con Mattino 5 a partire dal 7 gennaio 2020. La conduttrice Mediaset avrà modo di riposarsi solo dopo Capodanno. Nonostante gli innumerevoli impegni, lei si dice serena e soddisfatta. Per l’anno nuovo non desidera niente in particolare, essendo già felicissima così. Federica, infatti, ha già due figli amorevoli e un lavoro che le dà tanto, dal punto di vista umano e professionale. Ma se proprio dovesse chiedere qualcosa? Al centro c’è sempre il presente: “Mi piacerebbe riuscire oggi a festeggiare questo momento e non mi sento di chiedere di più… Mi basterebbe fermarmi così…”.



