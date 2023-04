Federica Panicucci ricorda commossa nonna Chiarina/ “Uno dei doni più belli avuti”

Federica Panicucci, ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, si è raccontata, ripercorrendo la sua vita e la sua relazione con Marco Bacini. Tra una cosa e l’altra, ricordando il suo passato, ha anche parlato dell’importante rapporto con sua nonna Chiarina, che l’ha cresciuta ed allevata, lasciando in lei un ricordo bellissimo che ha voluto condividere con gli spettatori, commossa tanto dall’emozione, quanto dalla felicità di aver avuto al suo fianco una persona così tanto importante.

Federica Panicucci e il ricordo, commovente, di sua nonna

“Sono cresciuta con mia nonna Chiarina”, racconta Federica Panicucci, “e ho trascorso con lei gran parte della mia infanzia. Era una nonna davvero speciale, molto presente, molto piena di amore da dare e sempre presente. Aveva questa casa al terzo piano, senza riscaldamento, e aveva questa stufa al cherosene su cui appoggiava il mio pigiamino per scaldarlo tutte le sere. Quando ho iniziato a lavorare”, ricorda commossa, “con i primi soldi che ho messo da parte le ho comprato un piccolo appartamento con l’ascensore, il riscaldamento, la lavatrice e la lavastoviglie”.

“Mi diceva sempre che negli ultimi anni della vita era fortunata ad avere quelle cose”, ricorda ancora Federica Panicucci, “ma la fortuna vera l’ho avuta io perché quello che mi ha dato la mia nonna credo sia stato uno dei doni più belli della mia vita, in termini di amore, di presenza e di insegnamenti. Una volta una delle ultime estati, è morta di un tumore a 93 anni, eravamo in casa sua in Toscana, con mio papà, parlavamo ed era come se avessi la percezione che prima o poi non li avrei avuti entrambi e poi li ho persi tutti e due. Ma sono stato fortunata perché li ho avuti, ho avuto due figure straordinarie che mi hanno riempita di amore. La mia nonna”, conclude il ricordo Federica Panicucci, “se n’è andata in pochissimi mesi, come mio padre. Lei ad un certo punto non era molto cosciente, ma mi teneva la mano, ed ogni tanto si destava e mi vedeva. Io non volevo andarmene proprio per farle vedere che c’ero quando si destava. Oggi non c’è più lei, non c’è più mio padre, ma ho tanti amori al mio fianco”.

