Federica Panicucci sposa Marco Bacini/ Data matrimonio: voci sul 22 novembre 2022…

Federica Panicucci sposa Marco Bacini: il matrimonio era nell’aria già da un po’ di tempo, poi, complice l’avvento della pandemia di Coronavirus, le tempistiche si sono incredibilmente allungate e dilatate e il “sì” è stato procrastinato a data da destinarsi. Data che però, adesso, sarebbe stata individuata dalla coppia, pronta a promettersi amore eterno già il prossimo anno. Infatti, stando a quanto aveva dichiarato poche settimane fa la conduttrice nel salotto televisivo di Verissimo, “se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022 o il 22”.

Federica Panicucci "Fiocco azzurro: famiglia si allarga!"/ Giornalista Mattino 5 papà

Il motivo è presto spiegato: il numero 22 rappresenta una sorta di amuleto per Federica e Marco e racchiude in sé alcuni significati speciali. Ecco allora che si sono fatte strada numerose ipotesi sul giorno delle nozze, ma il settimanale “Nuovo” avrebbe individuato quello che risulterebbe essere il preferito da parte dei due futuri coniugi: si tratta del 22 novembre 2022, quando l’imprenditore, peraltro, celebrerà il suo compleanno numero 47 e potrebbe decidere pertanto di “regalarsi”, proprio in tale occasione, il matrimonio con la sua dolce metà.

Edo, papà di Federica Panicucci/ "La malattia l'ha ucciso in 3 mesi, lo sogno spesso"

FEDERICA PANICUCCI SPOSA MARCO BACINI: RICEVIMENTO IN PUGLIA O A FORTE DEI MARMI?

Intanto, impazza il gossip non soltanto sulla data dell’evento, ma anche sulla sua location: Federica Panicucci e Marco Bacini potrebbero festeggiare le loro nozze in Puglia, a Fasano di Savelletri o a Forte dei Marmi. Certezze in questo momento non ve ne sono, anzi, una in realtà c’è: si tratta del sentimento profondo che unisce la conduttrice al suo uomo, per il quale ha spesso e volentieri speso parole al miele in televisione.

Ricordiamo che Panicucci era già stata sposata, precisamente dal 2006 al 2015, con il deejay Mario Fargetta (che ha amato in tutto per un ventennio e dal quale ha avuto i figli Sofia e Mattia). Oggi, con il suo ex marito, la presentatrice mantiene un rapporto di sincera amicizia, ma nel suo cuore c’è posto solo per Bacini, imprenditore specializzato nel settore dell’abbigliamento e più giovane di lei di otto anni. Lui non ha matrimoni alle spalle né figli.

Federica Panicucci/ "Mario Fargetta? Ci siamo separati da persone mature"

© RIPRODUZIONE RISERVATA