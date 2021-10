Federica Panicucci “Fiocco azzurro: famiglia si allarga!”/ Giornalista Mattino 5 papà

Lieto annuncio, oggi, al termine della trasmissione Mattino Cinque da parte di Federica Panicucci. La padrona di casa ha voluto comunicare al suo pubblico affezionato la nascita del figlio del giornalista Gianluca Torti e della moglie Sara: “Fiocco azzurro nella famiglia di Mattino 5… E’ nato Jacopo Giulio!”, ha annunciato.

Insieme al collega Francesco Vecchi, proprio mentre passavano i titoli di coda, Federica Panicucci ha proseguito spiegando che si tratta del secondogenito del collega: “La sua prima figlia si chiama Sofia, proprio come la mia”, ha commentato la conduttrice che lo scorso lunedì si è trovata a chiudere da sola la puntata della trasmissione mattutina di Canale 5 dal momento che Vecchi è stato costretto a lasciare lo studio in anticipo. Oggi però, insieme hanno potuto gioire per il lieto annuncio!

Federica Panicucci ed il lieto annuncio a Mattino 5

Si allarga, dunque, la famiglia di Mattino Cinque. Ad annunciarlo è stata Federica Panicucci che, emozionata, ha voluto dare la bellissima notizia della nascita del secondogenito del giornalista Gianluca Torti insieme al collega Francesco Vecchi, mostrando agli spettatori la foto del piccolo.

Prima di salutare il pubblico e dare l’appuntamento a domani mattina la conduttrice ha proseguito: “Volevamo gioire insieme a Gianluca…La famiglia di Mattino Cinque si è allargata con questo cucciolo meraviglioso, che è nato proprio ieri”. Anche Vecchi si è unito alla felicità della compagna di avventura facendo le congratulazione al collega: “Benvenuto Jacopo Giulio, e auguri di cuore a Gianluca Torti!”. L’ultimo saluto da parte di Federica non poteva che essere destinato al pubblico di spettatori: “Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi…Noi ci vediamo domani mattina alla stessa ora e ovviamente sullo stesso canale…Buona giornata”.

E con questa bella notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani come sempre su #Canale5!#Mattino5 pic.twitter.com/l4sEMDK0Mv — Mattino5 (@mattino5) October 13, 2021





