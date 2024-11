Federica Pellegrini è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in scena sabato 16 Novembre 2024. Federica è una campionessa che ha fatto la storia dello sport italiano ed ora è protagonista in un nuovo ruolo, andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini nasce il 5 Agosto 1988 a Mirano in provincia di Venezia e fin da piccola evidenzia una grande passione verso il mondo del nuoto. A soli 6 anni inizia a gareggiare in vasca e a 14 anni vince la sua prima medaglia, un bronzo ai campionati italiani Assoluti. Sarà solo l’inizio di una carriera a dir poco straordinaria. Nel 2007 ottiene il record mondiale a Melbourne e l’anno successivo vince l’Oro Olimpico con annesso record del mondo.

Una serie di record incredibili, vince due medaglie d’oro a Roma 2009 e per anni ottiene medaglie e nuovi record mondiali. Ci sono anche delusioni come il quinto posto di Londra 2012 ma Federica non molla e nel 2017 torna a vincere e ritorna campione del mondo, cosi come nel 2019, sua ultima volta con questo titolo. Nel 2021 Federica partecipa alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sua ultima esperienza a livello olimpica e quinta in carriera.

Non solo nuoto, le passioni di Federica Pellegrini

Oltre al nuoto pian piano Federica Pellegrini diviene anche un personaggio televisivo e l’abbiamo vista come giudice di Italia’s Got Talent e conduce una puntata di Le Iene. Partecipa nel 2022 a Pechino Express, ottiene il secondo posto in coppia con il neo marito Matteo Giunta, suo ex allenatore. Nel 2024 fa parte anche delle concorrenti di Ballando con le Stelle.

Per quel che riguarda la vita privata Federica ha avuto una vita amorosa molto turbolenta: dal 2018 al 2011 è impegnata con Luca Marin, lui le chiese di sposarla ma trovò – durante i Mondiali di Shanghai – lei insieme ad un altro nuotatore, il noto Filippo Magnini. Con quest’ultimo Federica ha vissuto una storia molto intensa e i due sono stati insieme fino al 2017 ma fu lei a chiudere la propria storia.

Sono ormai 7 anni che ha una storia con il suo ex allenatore Matteo Giunta, nel 2021 i due si sono sposati e quest’anno – nel mese di Gennaio – è nata la loro prima figlia Matilde. Negli ultimi giorni Federica ha annunciato l’ingresso nella fondazione Giulia Cecchettin, donna venuta a mancare lo scorso anno dopo il femminicidio compiuto dall’ex compagno Filippo Turetta.