Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono stati protagonisti nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 con un tango passionale. La coppia è sicuramente in miglioramento come sottolineato da buona parte della giuria di Ballando con le Stelle che ha elogiato la prova della Divina, ex campionessa di nuoto. A cominciare dalla presidente Carolyn Smith che commenta: “adesso sei in gara, ho trovato movimenti molto sensuali ed interiori. Il tango era veramente favoloso ed elegante. Anche Fabio Canino si è complimentato sottolineando come in una settimana la ex campionessa di nuoto sia migliorata in pista grazie anche all’aiuto del maestro professionista. Ivan Zazzaroni, invece, ha osservato molto attentamente l’esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia e ha notato sul volto della campionessa un misto di paura e sensualità.

Federica Pellegrini, chi è e malattia/ La confessione choc:"Vomitavo per stare meglio..."

Fin qui tutto alla grande per la coppia, ma con il giudizio di Selvaggia Lucarelli è scoppiata la prima polemica della serata. La Lucarelli, intenta a sottolineare il miglioramento di Federica Pellegrini è stata interrotta da Angelo Madonia che seccato ha commentato “sei un’intenditrice di danza!”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia non convincono a Ballando con le Stelle 2024: perché?

Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono stati al centro di una polemica accesasi sulla pista di Ballando con le Stelle 2024. Il commento fuori luogo del ballerino professionista ha spinto Selvaggia Lucarelli a ribattere duramente tirando in causa la compagna Sonia Bruganelli: “ancora sta battuta, sono anni che vieni qui. A stare con la Bruganelli sei diventato simpatico come lei, è virale la cosa”. Non solo, la giurata ha aggiunto: “quest’anno hai questa grande opportunità a ballare con una stella del genere, valorizza Federica Pellegrini invece di stare a polemizzare con me”. La coppia ha totalizzato 32 punti classificandosi al sesto posto della classifica finale, ma sicuramente riusciranno a fare di meglio nella prossima puntata anche se sui i social in tanti hanno bocciato la coppia.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta/ "Ecco cosa vogliamo insegnare a nostra figlia Matilde..."

“Proprio pesce fuori d’acqua. Fede grande campionessa di piscine ma fuori è solo una gamba di legno” – scrive un utente su X, mentre un altro invita il maestro Angela Madonia ad impegnarsi in coreografie migliori piuttosto che parlare a vanvera. Non solo c’è chi ha notato alcuna passione nel loro tango a Ballando con le Stelle 2024 “lui basso, antipatico e presuntuoso. Lei combattiva come sempre ma con quel ballerino non ha speranze” e chi invece ha criticato il giudizio di Carolyn Smith “la presidente: Mi è piaciuto tantissimo, sensuale, bravissima…4…!”. Che dire la coppia Federica Pellegrini e Angelo Madonia non sembra convincere particolarmente il pubblico da casa che li trova freddi e distaccati. Risuciranno a migliorare nelle prossime puntate e soprattutto a convincere pienamente pubblico e giuria?

Chi è Federica Pellegrini: gli ex fidanzati e il marito Matteo Giunta/ Le critiche per lo scontro con Ceccon…