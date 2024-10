Federica Pellegrini e Angelo Madonia per il debutto a Ballando con le Stelle 2024 hanno puntata su un jive, una danza in ritmo di ⁴/₄ proveniente dal Nordamerica. Un prova non facile per la divina campionessa di nuoto che è stata accolta da una ovazione del pubblico in studio. La giuria ha apprezzato l’esibizione, anche se con pareri in parte discordanti. Ivana Zazzaroni si è complimentato: “sono scioccato, non pensavo partissi subito così. Ti manca solo lasciarti un filo andare, ma per me non perdevi mai il tempo e questa è un’impresa incredibile”,

Fabio Canino ha notato una certa freddezza: “la consapevolezza è importante anche in pista e ti sei lasciata andare nonostante tutto. Secondo me serve un pò più di ore di prove, stare insieme più tempo, cercare di creare la coppia. Bravi”. Complimenti anche dalla presidente Carolyn Smith, ma con un appunto: “avete azzardato tantissimo a fare questi stili come prima puntata perchè sei alta, le gambe sono lunghe, ma hai fatto un bel lavoro con le cose molto basilari. Continua così, c’è ancora tanto lavoro da fare e sviluppare”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia dividono social e giuria a Ballando con Le Stelle 2024

Il jive di Federica Pellegrini e Angelo Madonia durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha convinto in parte Selvaggia Lucarelli: “voglio essere molto franca: purtroppo devo dire rimani una donna dei record, ma hai investito poco nell’allenamento e sono sicura che allenandoti di meglio potrai migliorare. Le medaglie vinte nel nuoto non le vincerai nel ballo”. Infine il giudizio di Guillermo Mariotto: “sul fatto delle lunghezze di gambe ho visto vincere la Chiabotto, non pensare a queste cose. So che il tempo è stato poco, meno di quello degli altri però la ragazza promette bene”.

Sui social Federica Pellegrini ha diviso il pubblico: da una parte chi ha apprezzato la sua prova scrivendo “è una donna favolosa, bella e di talento è molto piu’ simpatica di quanto lei stessa pensi. A me è sempre piaciuta come persona, prima che come atleta. Ci sorprendera’ positivamente”. Non mancano le critiche con messaggi del tipo “molto rigida. Non ci siamo”, “Poco coinvolgenti. Con Madonia sembra di vedere sempre stessi balli” e “Antipatica era antipatica è rimasta”.