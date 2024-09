Inutile negarlo Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono una delle coppie più attese della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Il dance show di successo condotto da Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1 con una nuovissima edizione e i riflettori sono indubbiamente puntati sulla ex nuotatrice italiana, specialista dello stile libero di cui è la primatista europea nei 200 e nei 400 m. La Divina, come viene chiamata dagli addetti ai lavori, è la vincitrice annunciata anche se il programma non è ancora iniziato. Ad accompagnarla in questa avventura sulla pista da ballo il ballerino professionista Angelo Madonia.

“Oh si inizia” – dice Federica Pellegrini durante il primo incontro conoscitivo con il maestro di ballo Angelo Madonia. Sin dalle prime battute si percepisce una forte sintonia tra i due che potrebbero regalare grandi sorprese durante la varie puntate del dance show.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono i vincitori annunciati di Ballando con le Stelle 2024

Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono pronti a scendere sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle 2024 e promettono grandi sorprese. In un video pubblicato sui social, la ex campionessa di nuoto ha parlato della giuria e di cosa si aspetta da ognuno di loro. “Carolyn è eccezionale, parere tecnico aspettiamo un sacco di consigli, ma anche cazziate” – ha detto la Divina sulla presidente di giuria Carolyn Smith.

Non sa cosa aspettarsi, invece, da Guillermo Mariotto: “non so cosa aspettarmi, a volte è buonissimo altre volte è cattivissimo, mi riprenderà sulla postura, già conosco i miei difetti”. La divina, in compagnia del ballerino Angelo Madonia salutano Selvaggia Lucarelli, mentre su Fabio Canino hanno le idee molto chiare: “anche lui a volte è cattivissimo altre volte buonissimo, ma ha tante esperienza” Infine le ultime parole sono per Ivan Zazzaroni: “mi ha detto ti divertirai un sacco visto che l’ha fatto anche come concorrente. Siate buoni!”.