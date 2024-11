E’ in corso una vera e propria escalation per Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024. Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 la coppia si è esibita in uno Showdance sulle note di “Le jazz hot”. La giuria ha apprezzato sottolineato i miglioramenti della ex campionessa di nuoto. La prima è stata la presidente Carolyn Smith: “veramente molto bello, non era tutto perfetto, ma c’era tanta eleganza. Eri dentro rittamente in certi movimenti, ti sei lasciata andare. C’è ancora tanto da fare, ma continua ad andare avanti, stai migliorando e credendo in te stessa. Continua così”. Complimenti anche da Alberto Matano: “vi trovo audaci, c’è tanta roba. Ho visto delle prese potenti, devo dire brava!”.

Ivan Zazzaroni non ha alcun dubbio: “è la cosa migliore che tu hai fatto nelle otto puntate. L’evoluzione è nel viso, oggi non eri spaventata, ma completamente dentro al ballo e ti sei molto divertita. Ti vedevo sempre a pensare ai passi, mentre ora centralissima”. Unico parere contrario è quello di Fabio Canino, che precisa : “rovino un pò l’atmosfera, c’erano un sacco di errori ed essendo il mio musical preferito e andava fatto perfetto. Eri talmente divertita che gli errori sembravano far parte del gioco”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia alla conquista di Ballando con le Stelle 2024

Lo showdance di Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato anche Guillermo Mariotto che ha confessato di amare il sorriso della divina del nuovo. “Come ride la Pellegrini, ha quel modo di ridere che tu dici la felicità ridi così. Mi sciolgo come una candela, lo sai benissimo che non eri perfetta, ma è piaciuta” – precisa il giurato. L’ultimo giudizio è di Selvaggia Lucarelli: “l’ho vista stasera perfino cantare, vuol dire che eseguivi i pazzi ma avevi quella leggerezza per pensare a divertirti. Magari sbagliavi ogni tanto qualcosa, ma eri dentro e avevi molta leggerezza”.

Che dire un plebiscito di consensi confermato anche dai commenti social che sono tutti a favore della prova di ballo di Federica Pellegrini e Angelo Madonia. “Mi sono piaciuti molto. Bravi”, “Brava,carina, simpatica” e c’è anche chi non nasconde di essere rimasto ipnotizzato dalla gambe della Pellegrini: “sono ipnotiche oltre che perfette”. Dalla prima puntata ad oggi i miglioramenti sulla pista da ballo ci sono tutti e la conferma arriva anche dal pubblico dei social che scrive “il miglioramento è davvero impressionante. Una vera campionessa anche per l’impegno nel ballo. Brava” e ancora “Prima stile libero.. ora balla !”.