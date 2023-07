Oriana Marzoli nuova conduttrice del GF Vip Party?/ “Si è candidata, ma la proposta…”

GF Vip Party, chi saranno i nuovi conduttori? L’ipotesi Oriana Marzoli

In vista del ritorno del Grande Fratello in televisione, con tutti i cambiamenti e le rivoluzioni del caso, anche il GF Vip Party si appresta a ritornare con una conduzione rinnovata. Il format web di grande successo, dedicato alle news, agli aggiornamenti e ad interviste inerenti al reality di Canale5, è stato l’anno scorso magistralmente condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tuttavia entrambi i nomi non sarebbero stati riconfermati e, in vista del ritorno del reality (e di conseguenza del GF Vip Party), si pensa a rinnovare la conduzione.

Ma chi potrebbe sostituire i due ex gieffini, che hanno entrambi preso parte al GF Vip ma in due differenti edizioni? Tempo fa si vociferava che, al posto di Soleil, il volto femminile della nuova conduzione potesse essere Oriana Marzoli, protagonista dell’ultima edizione del reality. Tuttavia una nuova indiscrezione, rilanciata da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, ha smentito categoricamente tale ipotesi.

Oriana Marzoli, niente GF Vip Party: “Proposta rimbalzata ai piani alti“

Con una story condivisa sul suo profilo Instagram, l’esperto di gossip ha sì confermato che Oriana Marzoli si era candidata a prendere il timone del GF Vip Party, ma che alla fine la sua proposta è stata presto rispedita al mittente: “Oriana si è candidata per la conduzione del GF Party.. la proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) della ex vippona“. Dunque, non vedremo l’influencer venezuelana alla conduzione del format web del reality, che tornerà in onda a partire da settembre con la sua ottava edizione.

Si è dunque infranto il sogno di Oriana Marzoli, una possibilità lavorativa che sicuramente l’avrebbe aiutata a costruirsi la sua strada nel mondo dello spettacolo e della televisione. Intanto l’ex Vippona è sempre al centro del gossip per la sua rocambolesca storia d’amore con Daniele Dal Moro. Dopo un breve periodo di crisi, la coppia sembra aver ritrovato la serenità di qualche mese fa ed è ritornata insieme, come da lei stessa confermato sui suoi canali social.













