Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nozze il 27 agosto: i dettagli/ 160 invitati…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, i dettagli sulle nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno il 27 agosto a Venezia. La cerimonia avrà luogo nella chiesa di San Zaccaria alla presenza di 160 invitati. In città stanno arrivando i primi invitati. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, domani in mattinata gli invitati si incontreranno per una colazione al Cipriani. Poi la cerimonia alle 16. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno anticipato troppi dettagli sul loro matrimonio. Per quanto riguarda l’abito della sposa, è tutto top secret anche se sappiamo che la Pellegrini ha un’amicizia consolidata con Giorgio Armani.

Federica Pellegrini: "Sono restia ai ritorni"/ "Vi svelo i miei prossimi progetti"

Voci vicino a Federica e Matteo sostengono che i quattro cani, bulldog francesi, della coppia, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, avranno un ruolo da protagonisti. Soprattutto durante il ricevimento. Il wedding planner degli sposi è noto: è Enzo Miccio, famoso organizzatore di matrimoni e volto noto della tv. Il ricevimento delle nozze dovrebbe svolgersi nel lussuoso JW Marriott Venice Resort. In un’intervista, Federica Pellegrini aveva dichiarato sulla scelta della chiesa: “La chiesa è bellissima, anche se non era la prima scelta: per la Biennale d’Arte hanno messo un’istallazione dentro quella che volevamo, ma la successiva che poi abbiamo fissato è altrettanto incantevole”. Tra gli invitati, in prima fila il presidente del Coni Giovanni Malagò, Pennetta e Fognini.

Federica Pellegrini matrimonio con Matteo Giunta saltato?/ "Non sarà il 27 agosto ma..."

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, luna di miele in America

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano scelto all’inizio di vivere il loro amore lontano dai riflettori. La nuotatrice aveva scelto di tenere separata la sfera privata da quella lavorativa. Federica ha fatto però il primo passo anche se conquistare Matteo non è stato semplice: “Ho fatto io il primo passo e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare”. Domani Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno a nozze. Luna di miele in America come confidato da Federica: “Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo”.

Federica Pellegrini/ "Ora l'obiettivo è la mia persona, matrimonio? Papà è geloso"

Federica ha detto addio alle gare proprio lo scorso anno: “L’ultima gara è arrivata quando sentivo che il mio corpo non ce la faceva più. Quindi perché devo ricominciare a violentarmi e lavorare su un corpo che non è più quello di prima? Sono concreta: si dice sempre che l’età non è importante ma non è così. Sarei diventata una macchietta di me stessa: il mio orgoglio mi ha aiutato ad evitarlo”. Dopo il matrimonio, Matteo Giunta vorrebbe diventare papà. Federica Pellegrini però ha frenato ancora al riguardo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA