Cambio di programma a Ballando con le Stelle 2024, con l’uscita di scena di Angelo Madonia e il ritorno in pista di Samuel Peron, clamorosamente infortunato e forse già fuori dai giochi prima ancora di cominciare. La domanda, dunque, è la seguente: chi balla con Federica Pellegrini? Milly Carlucci durante l’inizio della puntata conferma che gli autori avevano optato per il ritorno di Samuel Peron, ma la situazione infortunio rischia di compromettere la scelta presa nei giorni scorsi. Non è chiaro cosa succederà e chi ballerà al fianco di Federica Pellegrini questa sera.

L’ex nuotatrice potrebbe esibirsi da sola, con il maestro in versione supervisore? Oppure si opterà per un altro insegnante last minute? Sbirciando in rete emergono due ipotesi tutte da verificare, che sono due vecchie conoscenze del programma: Simone di Pasquale e Raimondo Todaro. Quest’ultimo sarebbe uno scenario clamoroso, improbabile. Muso lungo dunque per Federica Pellegrini, che doveva tornare in pista con Samuel Peron, invece si trova costretta a fare i conti con un altro intoppo.

Con chi balla Federica Pellegrini dopo l'infortunio di Samuel Peron?

Dunque chi balla con Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 2024? Non sarà l’esperto maestro Samuel Peron ad affiancarla questa sera, a meno che non si decida di tenerlo in pista come “oggetto di scena”. L’infortunio è davvero penalizzante e l’ex nuotatrice si ritrova a pochi minuti dalla gara senza insegnante.

Lui era carichissimo per l’incarico che gli era stato assegnato e i fan di Federica erano certi che con Peron potesse regalarsi un finale da protagonista in questo rush finale. “Io sono ancora qua”, aveva scritto lui citando Vasco Rossi a poche ore dalla puntata. Purtroppo il sogno di tornare a Ballando sembra già essersi frantumato. Come se la caverà l’ex nuotatrice? Quale destino la attende?

