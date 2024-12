Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca da outsider a finalisti di Ballando con le Stelle 2024. La coppia in sole due settimane è riuscita ad ottenere dei risultati ottimi e a vincere persino l’ultima puntata del dance show. La coppia, infatti, si è presentata in pista con un ballo di moderno sulle note di ” It’s All Coming Back to Me Now” di Celine Dion conquistando pubblico e giuria. “Bravi bravi” si alza un corso dal pubblico. Poi è la volta di Fabio Canino: “sono due settimane che ballano insieme, lei ha iniziato da sola per 40 secondi e mai vista una cosa del genere. Qui le carte cambiano, ora bisogna ripensare a questo podio”. Guillermo Mariotto: “non siamo a Roma, siamo all’Olimpo. Gli dei ballano, la sirena, Nettuno”, mentre Carolyn Smith “Federica veramente complimenti, hai recuperato, tu avevi già il talento all’inizio, ma forse non c’era l’occasione e la chimica giusto per tirare fuori la gioia, il sentimento e la sensibilità della danza che hai tirato ora. Complimenti”.

Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “è la terza volta che mi commuove una coppia che balla a Ballando con le Stelle. Io davvero Federica è la prima volta che vedo un concorrente che alla prima puntata sembra il peggiore diventare alla penultima puntata uno dei potenziali vincitori. Raramente ho visto uno stravolgimento così clamoroso. Di te si dicono tante cose, io stasera ho visto anche il guizzo della follia, di quella che si butta e rischia fino alla fine. Hai trovato quello più pazzo di te. Siete tra i miei preferiti”.

Il passo moderno di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato anche Ivan Zazzaroni che confessa: “è riuscito a farmi emozionare con il moderno, sono scioccato. L’assolo iniziale, una leggerezza strepitosa e quando è entrato lui una roba…io sapevo che prima o poi ci sorprendevi, ma non fino a questo punto”. Infine Alberto Matano: “la metamorfosi di Federica è qualcosa di incredibile, mai avrei immagino vedere Federica da sola per 50 secondi alla semifinale”. Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca sono i vincitori di puntata, ma sui social in tantissimi non la pensano così. “È migliorata ma non è da vittoria,la state favorendo in tutto .Se vincerà lei ,sarà vergognoso .State perdendo credibilità” ha scritto un utente su X, mentre un altro ha bocciato la prova di ballo “L’albero secolare piantato sotto casa mia è mille volte più espressivo della Pellegrini! Inutile che le fate miliardi di complimenti per farla vincere! Simone Di Pasquale è l’unico che ha detto la verità!”.

Poi è la volta di chi, giustamente, sottolinea come Ballando non debba essere vinto dal maestro, ma dalla stella con un utente che senza pura scrive “e scusate,ci sono stelle che brillano molto ma molto di più”. Non mancano dei commenti positivi da parte di alcuni utenti: “una sola parola… SUPERBA, EMOZIONANTE, TRAVOLGENTE e finalmente qualcosa di veramente NUOVO !!!

BRAVISSIMI considerando che lavorano da solo 2 settimane” e chi ne riconosce i miglioramenti – “molto bella la scenografia e soprattutto l’evoluzione della Pellegrini in termini di sensualità e morbidezza dei movimenti. Con l’ingresso di Pasquale in scena, hanno letteralmente volato. Complimenti”.