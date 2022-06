Federica Pellegrini festeggia l’addio al nubilato:”rapita” nella notte dalle amiche/ Pronta per essere mamma?

Federica Pellegrini festeggia l’addio al nubilato, il gesto delle amiche

Federica Pellegrini ha festeggiato il suo addio al nubilato. La campionessa olimpica di nuovo convolerà a nozze a fine agosto con Matteo Giunta. Federica Pellegrini è stata svegliata in piena notte dalle sue amiche che l’hanno portata a Formentera organizzando per lei una sorpresa indimenticabile. Federica ha voluto documentare tutto sui social. Le amiche sono arrivate a casa sua intorno alle 2 di notte armate di bagagli. Un post le raffigura insieme e la didascalia recita: “Sono arrivate all’1:45, ripeto all’1:45. Detto questo, si parteeee! Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”.

Poi nella foto successiva Federica Pellegrini appare raggiante con un costume da bagno con scritto “Bride to me”. Federica Pellegrini improvvisa poi in spiaggia un divertente balletto in stile Marylin Monroe e precisa: “Come Marilyn… dopo due birre”. Federica Pellegrini danza in riva alla spiaggia con un ombrellone e riceve numerosi commenti da parte dei suoi followers. Le amiche l’hanno immortalata durante il viaggio con il velo da sposa in testa e hanno commentato sui social: “Hai fatto serata”?. La replica di Federica non è tardata ad arrivare sottolineando l’orario con cui le amiche le hanno invaso casa: “Mi avete svegliata in piena notte!!”. Una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento per celebrare insieme alle amiche l’ultimo periodo da nubile prima del gran passo.

Federica Pellegrini ha rivelato alcun retroscena sul matrimonio con Matteo Giunta. In un’intervista a Domenica In, la campionessa di nuoto aveva svelato alcuni dettagli sulla cerimonia che si svolgerà a Venezia a fine agosto: “Mi sposo a Venezia. Dove di preciso non si può dire, dato che manca un po’ preferirei non dirlo. Il matrimonio sarà a fine agosto. Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino. Verona è stata la città dove ci siamo conosciuti e amati. Lui è di Pesaro. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello. Sono molto felice. Ho fatto io il primo passo con Matteo, c’è voluto un bel po’ prima che lui cedesse. Era il mio allenatore, era cosciente del suo ruolo. Alla fine ha ceduto”.

Poi aveva aggiunto: “Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo. Le mie damigelle mi hanno detto di preparare i bagagli il primo giugno per l’addio al nubilato, ma non so cosa mi aspetta”. Federica Pellegrini aveva poi raccontato al Settimanale Chi di aver imposto a Matteo una condizione in merito al fatto di diventare genitori: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”, aveva dichiarato.











