Federica Pellegrini pronta a diventare mamma/ “Ho posto una condizione…”

Federica Pellegrini sogna la maternità: “Non prima del matrimonio perché…”

Federica Pellegrini è pronta a diventare mamma. In un’intervista al Settimanale Chi la nuotatrice ha parlato del suo desiderio di maternità ma ha posto una condizione al riguardo. La coppia convolerà a nozze entro la fine dell’estate a Venezia. La nuotatrice ha però confessato che fino al giorno del matrimonio non sarebbe intenzionata a volere una gravidanza. Alla domanda su un futuro figlio Matteo Giunta spiega: “Prima c’era la sua carriera, ora si apre un mondo”. Federica Pellegrini gli ha invece posto solo una condizione e ha ammesso: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”.

Federica Pellegrini ha sempre scelto la carriera e negli anni scorsi aveva ribadito la scelta di diventare madre solo dopo il matrimonio con Matteo. In un’intervista al Settimanale Oggi Federica Pellegrini aveva dichiarato di non voler programmare nulla: “È una scelta impegnativa, tosta. Avverrà̀ in modo naturale, non vogliamo programmarla. Un figlio è un orizzonte, non una priorità̀”. Federica era finita al centro del gossip negli scorsi anni proprio a causa di foto che mettevano in evidenza un pancino sospetto. In quelle occasioni, Federica era stata pronta a smentire e in un’intervista a Verissimo aveva ammesso di essersi solo lasciata andare con il cibo. Ora invece Federica è pronta a diventare mamma.

Federica Pellegrini si è affidata al wedding planner Enzo Miccio per la preparazione del matrimonio con Matteo Giunta. La nuotatrice è pronta al grande passo e sui social ha svelato alcuni dettagli inediti sulla cerimonia. La coppia si sposerà a Venezia entro la fine dell’estate e gli invitati alla cerimonia saranno circa 160. Federica ha rivelato: “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo un 150 persone, forse 160 persone. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama, la chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta, con la Biennale hanno messo un’istallazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte”.

Nel frattempo la coppia è alla ricerca di una casa più grande a Verona: “Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino. Verona è stata la città dove ci siamo conosciuti e amati. Lui è di Pesaro. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello”, ha dichiarato a Domenica In. Al suo matrimonio saranno presenti come damigelle le sue cinque storiche amiche: “Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo. Le mie damigelle mi hanno detto di preparare i bagagli il primo giugno per l’addio al nubilato, ma non so cosa mi aspetta”, ha dichiarato la Divina.











