Federica Pellegrini/ Fidanzata? Da Luca Marin a Filippo Magnini: è regina del gossip!

Federica Pellegrini si racconta a Quelli della Luna, il nuovo programma di Giampiero Mughini in partenza da martedì 16 luglio 2019 su Retequattro. La campionessa di nuoto si prepara ad un nuova importante avventura: quella delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove è pronta a giocarsi il tutto per tutto per chiudere una carriera unica e straordinaria. A soli 30 anni, la nuotatrice veneta ha vinto davvero di tutti diventando una delle atlete italiane più conosciute al mondo. Per l’occasione Federica ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek ripercorrendo alcune tappe della sua carriera. “Non cambierei nulla della mia vita sportiva” – ha detto la sportiva che, parlando della sua carriera ha dichiarato: “sono convinta ci sia un percorso già segnato. Se sono venute belle cose dopo, magari prima non andavano bene. Non è stato sempre facile, però nel nuoto sono riuscita a fare tutto questo, e non è poco”.

Federica Pellegrini fidanzato: da Luca Marin a Filippo Magnini

Oltre alle vittorie nel nuoto, Federica Pellegrini è da sempre uno dei personaggi più seguiti dal punto di vista del gossip. A fare notizia le sue storie d’amore tormentate e finite sempre male. A cominciare da Luca Marin fino alla recente reazione con Filippo Magnini che, dopo la storia con Federica, ha ritrovato la serenità accanto a Giorgia Palmas, ex letterina di Passaparola e vincitrice de L’Isola dei Famosi. Durante l’intervista rilasciata a Sportweek, la Pellegrini è tornata a parlare anche della sua vita privata soffermandosi in particolare sulla storia con Filippo Magnini: “Tanto poi tutto viene strumentalizzato. Se io dico H scrivono Z. Che senso ha? Tutti vogliono una dichiarazione perché sono parte in causa come ex fidanzata. Non è così”.

Federica Pellegrini: “Italia’s got Talent è andato benissimo”

Dalle medaglie d’oro al piccolo schermo televisivo il passo è breve. Lo sa bene Federica Pellegrini che ha debuttato in tv come coach dell’ultima edizione di Italia’s got Talent. Un’esperienza che la nuotatrice ha raccontato così al settimanale Oggi: “Benissimo, anche se sono ancora molto concentrata sul nuoto”. Alla domanda cosa preferirebbe tra televisione e moda, la Pellegrini ha risposto così: “La moda mi affascina da sempre (VIDEO). Ma devo dire che anche la tv mi piace: a patto che siano progetti di qualità come Italia’s got Talent”. Sui compagni d’avventura, invece, ha detto: “Mara Maionchi e Ludovica Comello sono due grandi professioniste; alla prima invidio la formidabile competenza nella musica. A Lodo invece ruberei voce e melodia”. Infine il commento su Claudio Bisio e Frank Matano: “birichini al tavolo, sono stati molto prodighi di consigli dietro le quinte. Ho apprezzato moltissimo la chimica che si è instaurata fra di noi”.