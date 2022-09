Federica Pellegrini: “I figli? Non vedo l’ora”/ “Gelosa? Ho tutti i codici di Matteo”

Federica Pellegrini e l’amore per Matteo Giunta: “Combaciamo bene sia nello sport sia nella vita”

Federica Pellegrini, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, svela la sua vita dopo il matrimonio con Matteo Giunta. Dopo aver lasciato il nuoto, la sua vita non è vuota ma piena d’amore. Al giornale svela perchè suo marito è l’uomo perfetto per lei: “È il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene. Sia nello sport sia nella vita, lui sa come disinnescarmi. Io innesco, lui disinnesca”.

Nonostante il forte legame però, Federica Pellegrini non è immune dalla gelosia a causa di passati tradimenti: “Parecchie prove, tanti indizi. Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico: fidarmi totalmente è difficile. A volte, quelle paure tornano fuori e si fanno sentire”. Poi ammette: “Ogni tanto, gli faccio una scenatina, ma non vivo col dubbio costante. Io, se ho il dubbio, entro nel suo telefono. So tutti i codici. Matteo sa che li ho. E non li cambia: se no, vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Però, non entro nel suo telefono tutti i giorni”.

Federica Pellegrini pronta a diventare mamma: “I figli? Arriveranno e non vedo l’ora”

Federica Pellegrini, ai microfoni del Corriere della Sera, confessa di essere pronta a diventare mamma: “I cani rimarranno quattro. I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia“.

Sulla vita dopo il nuoto, Federica Pellegrini dichiara: “La farò ridere: la cosa che mi è piaciuta di più è il weekend lungo, una scoperta incredibile. Per me, il weekend iniziava il sabato alle 11 dopo l’allenamento e finiva la domenica sera a letto presto“.

