Federica Pellegrini mostra il pancione sui social, poi spunta la guardia del corpo/ Ecco di chi si tratta

Pellegrini presenta la sua ‘guardia del corpo’: i teneri scatti social con il cagnolino

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso la festa di Halloween in montagna, vivendo momenti di relax. La Divina ha un pancione sempre più pronunciato e grande, perchè la sua bambina nascerà fra qualche mese. I fan riempiono di complimenti l’ex campionessa di nuoto, alla quale la gravidanza sembra donare particolarmente.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini/ L'attesa per il bebè e la tutina: "Sono la principessa di papà"

La coppia, però, ha una guardia del corpo molto particolare. Si tratta della loro cagnolina: “E Bianca, guardia del corpo” scrive l’ex sportiva a corredo delle foto. Infatti, la bulldog francese si è messa proprio davanti la telecamera attenta a badare ai suoi padroni. La Divina ha poi ricevuto tanti complimenti per il suo costume di Halloween ispirato alla fiaba di Cappuccetto rosso.

Federica Pellegrini incinta conferma sesso bebè/ Matteo Giunta: "L'importante è che faccia sport, poi..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta rivelano il sesso del bambino: E’ una femmina!

Alcuni mesi fa, Pellegrini e Giunta hanno rivelato il sesso del bambino che nascerà fra pochi mesi. La coppia ha voluto condividere con i fan questo importante informazione. La Divina ha ricevuto un mazzo di rose rosse, e tra queste una è rosa: “35, con un pizzico di rosa“.

La coppia avrà, dunque, una bambina e lo hanno confermato anche ai microfoni del settimanale Chi: “L’importante è che faccia sport. Quale, lo deciderà lei. Poi, se vogliamo chiuderla alla Nolan magari tra 20 anni batterà il record mondiale. Ma non vorrei che il tempo passasse così in fretta. Ci vogliamo godere ogni singolo momento di questa attesa anche se non vediamo l’ora che arrivi…”

Federica Pellegrini incinta, la mamma Cinzia: "Aspetta una bambina"/ "Ha superato da poco i tre mesi e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA